経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、企業等の環境情報開示システムを運営する国際的な非営利団体CDP（Carbon Disclosure Project）より、2025年CDP「気候変動」分野において、「B」スコアを獲得したことをお知らせします。

CDPは、企業の気候変動への対応状況について、温室効果ガス排出量の把握、リスク・機会の分析、経営戦略やガバナンスへの組み込み状況などを総合的に評価する、世界的に信頼性の高い評価機関です。「B」スコアは当社の気候変動に関する取り組みが「マネジメントレベル」として一定の水準にあることを示すものです。BBSではこれまで温室効果ガス排出量の把握・管理を進め、今年、SBTi(Science Based Targets initiative*)の認定も取得しており、こうした情報開示への取り組みが評価されました。また事業活動においても環境負荷低減に向けた施策を推進しております。今後も、気候変動への対応を重要な経営課題の一つと位置づけ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを一層推進してまいります。*SBTiは、企業の温室効果ガス排出について削減量と期間の科学的根拠に基づく目標設定を支援・認定するイニシアティブです。

CDPについて

CDPは、2000年に英国で発足した国際的なNGO団体で、環境情報開示のための世界的なシステムを有しています。現在では127兆米ドル以上の資産を保有する640を超える署名金融機関と協働しています。世界で24,800を超える企業がCDPの質問書を通じて環境情報を開示しています。その質問書はTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に完全に準拠しており、CDPはそれらの環境に関する情報開示を集計・分析し、その取り組みを８段階（最上位A、A-、B、B-、C、C-、D、D-）で評価しています。

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/）代表者：代表取締役社長 小宮 一浩設立：1967年8月26日所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

