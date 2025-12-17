1分・1℃・1gを見極めた極上チョコレートをMakuake で先行販売開始。 CHOCO FOREST（大阪府寝屋川市香里南之町9-14、代表：ポーラック 夢緒）は 、厳選されたカカオ豆から一貫して製造する「Bean to Barチョコレート」を身近に楽しんで欲しい想い から、「世界を旅するスイーツバー」を2025年11月より、クラウドファンディングサイトMakuakeに て数量限定で先行販売を実施中。 CHOCOFOREST のチョコレート職人・ポーラックアントニオが作るチョコレートは、製造工程におけ る「1分・1℃・1g」という微細な差異にまでこだわり抜いた、新次元の味わいを実現したプレミアムチ ョコレートです。Makuakeプロジェクトページ https://www.makuake.com/project/chocoforest/期間：2026年1月9日まで

高まる「Bean to Bar」チョコレート市場と消費者ニーズ

近年、日本国内ではチョコレート消費の質的変化が顕著となっています。大量生産される 一般的なチョコレートから、カカオ豆の選定から製造までを一貫して手がける「Bean to Bar」チョコレートへの関心が高まっています。日本チョコレート・ココア協会の調査に よれば、プレミアムチョコレート市場は2023年から2025年にかけて年平均15%の成⾧を記 録し、特に原料や製法にこだわった高付加価値商品の需要が拡大しています。 また、消費者の食への意識変化も顕著です。単なる甘味としてだけでなく、カカオの原産地や生産者の持続可能性、製造工程の透明性など、「食の物語」を重視する傾向が強まっています。CHOCO FORESTは、チョコレート愛好家から一般消費者 まで幅広く満足させる新たな価値提案として、極限までこだわり抜いた「世界を旅するス イーツバー」を開発しました。

「1分・1℃・1g」にこだわる匠の技術が生み出す唯一無二の味わい

最大の特徴は、高品質なカカオ豆を使用し、製造工程における「1分・1℃・1g」という微細な差異まで 拘っていることです。

「時間」「温度」「配合」への徹底したこだわり

■チョコレートの製造過程の中で最も重要と考えるカカオ豆の焙煎。 わずか1分の焙煎具合が風味を大きく左右します。 そして、口どけや香味の余韻の最適な状態を引き出す、摩砕の工程では、24時間から48時間という 時間の中、そのカカオ豆に最適な時間を見極めています。■チョコレート製造においてテンパリング（温度調整）工程は風味と食感を左右する重要な要素です。 熱くして溶かし、冷まして落ち着かせ、ちょうどいい温度に仕上げる。 その作業によりカカオバターの結晶化を最適化し、チョコレートはなめらかな舌触りと艶をまといます。■各原料の配合比率においても1gという単位で徹底的に調整。特にカカオマス、カカオバタ ー、砂糖の黄金比を追求し、最も豊かな風味と理想的な口溶けを実現するレシピを確立しました。 また添加物を一切使用せず、原材料本来の風味を最大限に引き出すことに成功しています。

CHOCO FORESTの未来〈展望〉

将来的には、チョコレートを通して学びや体験ができる場所「CHOCO FOREST」を実現することを目標としています。森を歩きながらチョコレートを味わい、カカオの背景や自然との関わりを知ることができる、子どもから大人まで楽しめる空間づくりを構想しています。

Makuakeにて先行限定販売

「世界を旅するスイーツバー」は、2025年11月よりクラウドファンディングサイト 「Makuake」にて先行販売を実施中。 今回のプロジェクトを通して、Bean to barチョコレートを選ぶことが、味わいを楽しむだけでなく、農家の方や自然、私たちのような作り手の未来を応援することにも繋がることを伝えたい。 製造の複雑さと精密さから大量生産が難しい本製品は、一般販売に先立ち、チョコレートの魅力を理解し、評価頂ける消費者との直接的なつながりを重視し、クラウドファンディングという形式を選択しました。

商品概要

■新商品《世界を旅するスイーツバー》今回発表する《世界を旅するスイーツバー》は、「ケーキに負けない満足感」と「食べやすさ」を両立した新しい板チョコレートシリーズです。Bean to Barチョコレートを気軽に楽しんで欲しい！Makuakeでの限定販売です！【ドイツ】ブラックフォレスト〈原点〉ドイツの伝統菓子「ブラックフォレストケーキ」をイメージ。サワーチェリーとキルシュの甘酸っぱさに、果実感のあるコロンビア産カカオのダークチョコレートを合わせています。【日本】すだちと小豆〈挑戦〉小豆のやさしい甘さと、すだち果汁の爽やかな酸味を掛け合わせた和洋折衷フレーバー。日本での暮らしの中で出会った食文化への驚きと、ブランドの新たな挑戦を象徴する一枚です。

■会社概要店舗名：CHOCO FOREST代表者：ポーラック 夢緒所在地：大阪府寝屋川市香里南之町９－１４事業内容：Bean to Barチョコレート製造・販売問い合わせ：chocoforestosaka@gmail.comTEL：070-8936-7344