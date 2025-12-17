MATELASER W1 REGEN: 最軽量24g・最高出力5,100 mW/cm2のウェアラブル赤色光療法デバイス、Kickstarterで登場

マイアミ、2025年12月17日 / PRNewswire / - モバイルレーザー療法のパイオニアである MATELASER, INC. は本日、画期的なデバイス W1 REGEN の世界規模クラウドファンディングキャンペーンを正式に開始したことを発表しました。本デバイスは、臨床レベルのレーザー療法 をわずか 24g の超小型ウェアラブル 形状で提供します。わずか 99 ドルという価格の W1 REGEN は、真の医療グレードの光バイオモジュレーションのコスト障壁を正式に打ち破り、レーザー療法の消費者化に向けた大きな一歩となります。

新カテゴリ：ポケットサイズで深部組織まで届くレーザー療法

大型LEDパネル型の「レッドライトマスク」や低出力の一般向けガジェットとは異なり、W1 REGENは、二重波長VCSELアーキテクチャ（米国特許出願中）により 5,100 mW/cm² の高出力を実現し、筋肉・腱・関節・骨レベルまでの浸透を可能に設計されています。

Bryan Johnson氏の「Don't Die Summit」での早期検証

公式Kickstarterローンチのわずか数日前、12月7日に W1 REGEN は Bryan Johnson氏主催の「Don't Die Summit」で初披露され、バイオ最適化のリーダーや長寿研究者、トップクラスのリカバリースペシャリストから強い関心を集めました。参加者からは即購入の意向が示され、同デバイスがエビデンスに基づくパフォーマンス医療における信頼できるツールとして台頭していることが裏付けられました。



MATELASER W1 REGEN



対象者とその重要性

W1 REGEN は、単なる美容用の光ではなく、本格的な治療効果を求めるユーザー向けに設計されています：

・持久系アスリート・マラソンランナー

・慢性的な腰・頸部の緊張に悩む方

・手術後の組織回復

・腱炎、テニス肘、ランナー膝

・オフィスワークによる炎症や肩甲骨の硬さ

・加齢に伴う関節の不快感や微小血管機能の低下

回復ラボからリビングルームまで、深部浸透型レーザー療法がついにポータブルに。

CES 2026 で W1 REGEN を体験

Summit と Kickstarter の勢いを受け、MATELASER は CES にて Unbound ウェアラブル回復エコシステム の全貌を披露します。

開催日：2026年1月6日～9日

場所：ヴェネツィア博覧会、ホールA-D

ブース：56549

Kickstarter キャンペーン詳細

W1 REGEN は現在、Kickstarter で公開中です。支援者はアーリーバード価格で購入でき、MATELASER の 「Unbound」疼痛管理エコシステム に最初に参加するユーザーになることができます。

キャンペーンの詳細やサポートについては、Kickstarter をご覧ください: 「W1 REGEN」を検索

MATELASER, INC. について

本社をマイアミに置く MATELASER, INC. は、FDA認証を取得したモバイルおよびプロフェッショナル向けレーザー療法システムの製造メーカーです。数十年にわたり光バイオモジュレーション工学をリードしてきた同社は、臨床的に効果的なレーザー療法を、世界中の一般ユーザーにとって安全で、利用しやすく、手頃な価格にすることに尽力しています。

