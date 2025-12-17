入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、2025年12月16日（火）、傘の目印やお名前つけに役立つ「アンブレラチャーム」を新発売いたしました。

保育園・幼稚園・小学校では、すべての持ち物に名前をつける必要があり、保護者さまの負担が大きい家事作業のひとつです。その中でも、子どもの傘は忘れたり取り違いが多く、なくなりがち。また「名前を書いても消える」「子どもたちの傘は似たものが多くて区別しづらい」、そんな保護者さまの声から、“お名前入り”傘チャームが生まれました。

【商品の特徴】“取り違え・置き忘れ”を防ぐ「お名前入り」傘チャーム

https://www.seal-de-name.com/key/kasa-charm_index.html?utm_source=News-umbrella251217

“保護者さまのお悩みも解決し、お子さまは雨の日が楽しくなるように。”と、願いを込めた、個性あふれる傘チャームです。

１）当店でしか手に入らない、オリジナルの88デザイン

子どもに人気の「動物」「働く車」から、「似顔絵風キャラクター」「星座」まで、全88種類のデザインは当店オリジナル。子どもから中高生、さらには家族みんなで使える幅広いテイストを揃えました。見つけやすさと可愛さを両立したデザインです。

２）子ども用の傘にぴったりな、こだわりのサイズ感

子ども用の傘に合うよう、当店で従来取り扱っているキーホルダーより小さなサイズを採用。傘の柄のどの部分につけても邪魔になりにくい大きさにこだわっています。

３）名前入りの２個セット、さらに１個ずつ名前が変えられる

傘チャームはうれしい2個入り。1個ずつ異なる名前にできるので、兄弟姉妹でお揃いにしたり使い分けにも便利です。そのままギフトとして贈れる可愛いパッケージ入りで、入園祝いや入学祝いにもぴったりです。

【商品情報】使いやすさと楽しさを追求して誕生した「傘チャーム」

お子さまの好きなモチーフやカラーに合わせたカスタマイズが可能。雨の日の通園・通学がちょっと楽しくなるアイテムです。

■シリコンの輪っかを傘の柄に通すだけの簡単アイテム

工具も特別な準備も不要。シリコンリングを傘の柄に通すだけで、名入れも目印も完了。

■ 軽量・両面タイプ

傘につけても負担にならない軽量タイプ。両面にイラストを施しているため、どの向きから見ても可愛いデザインが楽しめます。

■ペットボトルマーカーとしても活躍

部活動やイベントなど人数が多い場面でも、自分のボトルがひと目で判別できます。学校やスポーツシーンでも大活躍のアイテムです。

【名前入りアンブレラチャーム】◎商品内容：２個入り◎価格：1,000円（税込・送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより

2025年で、23周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、23年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

■会社概要社名:株式会社サンアドシステム所在地:大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル9F代表取締役:山根 昭二設立:1991年2月7日事業内容: EC事業、クリエイティブ事業会社HP:https://www.sunad-s.co.jp/