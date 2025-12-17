WESTE & Co.／ウェスト株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：西江 祐哉)は、音声対話型AIパートナーアプリ「AIsis(アイシス)」をプレマーケティングとして公開いたします。





“AIsis” AIと語らう、心の隠れ家





AIsis(アイシス)は、音声対話型AIパートナー × 3D美少女キャラクターを融合させたエンターテインメントアプリです。





ユーザーは仮想空間に存在する「コンセプトバー AIsis」を訪れ、AIキャラクターと音声で会話を重ねながら、相談相手・ビジネスパートナー・疑似恋愛・友人関係といった自分だけの関係性を育てていきます。





入店のご案内





■ 話すほど親密になる。会話を“覚える”AIパートナー

AIsisでは、ユーザーとの会話内容がAIに学習・記憶されていきます。

・過去に話した悩み

・好きなものや価値観

・何気ない日常の出来事





これらをもとに、AIは応答や距離感を変化させ、

会話を重ねるほど自然で親密な関係性へと進化していきます。









■ 会話が“体験”になるゲーム性

AIsisでは、AIとの会話そのものがゲーム体験として設計されています。

会話ごとにポイントを獲得し、ポイントは

- デート体験の解放

- アイテム購入

- 演出のカスタマイズ

などに使用可能





「話すこと」自体が価値となり、継続的に会話したくなる仕組みを実装しています。









■ 親密度レベルによって変化する会話体験

AIキャラクターには、ユーザーとの関係性を示す親密度レベルが設定されています。

親密度が上がることで

- 会話の距離感

- 言葉選び

- 呼び方や反応

が変化。





レベルに応じて、より踏み込んだ会話や特別な反応が解放されます。

プレイヤーは、AIとの関係を育てていく感覚を楽しむことができます。





シンプルな操作性

トークモーション

イベント・デートモード





■ 多様な関係性を選べる設計

・甘く寄り添う恋人のような存在

・仕事や将来を語れるビジネスパートナー

・愚痴や悩みを聞いてくれる相談相手

・何気ない日常を共有する友達

など





ユーザーの接し方次第で、AIとの関係性は自然に形作られていきます。









■ 音声対話だからこそ生まれる没入感

AIsisは、音声対話を通じて「誰かと一緒に過ごしている」感覚を重視しています。

声のトーンや間合い、息遣いが、心を少しずつほぐしていきます。

店内での会話に加え、AIと外出するような体験が楽しめる店外デートモードも用意されています。









■ 開発背景：孤独やストレスを抱える人のための“心の休息地”

孤独感やストレスを抱えながら生活する人が増える現代社会において、AIsisは、ありのままの自分で、ふらっと立ち寄れる、そんな時間を提供することを目指して開発されました。





正解を返すAIではなく、寄り添い、話を聞き、受け止め、そばにいる存在。

AIsisは、孤独やストレスを抱える人々にとっての“心の休息地”になることを目指しています。









■ 世界観：未来のASIが創った仮想のコンセプトバー

AIsisの世界では、未来のASI(超知能)が人類のために創造した仮想空間「コンセプトバー AIsis」が舞台となります。

キャラクターたちは、人間との対話を通じて心を学び、成長していく存在。

ユーザーとAIが共に関係を育てていく物語が体験として用意されています。









■ 今後の展開

・親密度・レベルに応じた体験の強化

・記憶を活かした長期的な対話の強化

・季節イベントやデートモード限定衣装の追加









AIsisは、AIとの会話が「日常の居場所」になる体験をエンターテインメントとして進化させていきます。









■ サービス概要

サービス名 ： AIsis(アイシス)

公式サイト ： https://aisis.space/

形式 ： 音声対話型AIパートナーアプリ

特徴 ： 学習・記憶／親密度レベル／ポイント制

対象 ： 成人向け

プレ公開 ： 2025年12月15日

正式リリース： 2026年春(予定)

対応OS ： iOS(App Store)、Android(Google Play)









■ 会社概要

会社名 ： WESTE & Co.(ウェスト株式会社)

所在地 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜1-18-3 エトワールII 301

代表者 ： 代表取締役 西江 祐哉

設立 ： 2019年1月

事業内容： デジタルコンテンツ／AI関連サービス開発

URL ： https://weste.co.jp