株式会社ジェイグループホールディングス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：新田 治郎、東証マザーズ：3063)の社会人野球チーム「ジェイプロジェクト」の新監督に前読売ジャイアンツ(巨人)ヘッド兼チーフ打撃コーチの二岡智宏氏が就任することになりました。2026年1月1日より来シーズンに向けて新たにチームを率いてまいります。





_新監督画像1





新監督画像2





当社では2009年に社会人野球チーム「ジェイプロジェクト」を発足し、これまでに第83回(2012年)、第91回(2020年)都市対抗野球大会 全国大会に出場したほか、庄司龍二捕手(2011年ドラフト5位でオリックス・バファローズ入団)や角屋龍太投手(2015年ドラフト8位でオリックス・バファローズ入団)をプロ野球界へ輩出するなどの実績を残してまいりました。





この度、さらなるチーム強化を目指すべく、今シーズンまで読売ジャイアンツ(巨人)でヘッド兼チーフ打撃コーチを務めた二岡智宏氏を新監督に迎え、新たに活動を進めていくこととなりました。









■二岡智宏新監督 就任コメント

このたび、ジェイプロジェクト野球部の監督に就任することになりました。

今年まで10年間指導者として歩んで参りまして、来季は野球から少し距離を置くつもりでしたが、チームから声をかけていただき何か力になる事があるのならという思いでお引き受けいたしました。名古屋で野球と仕事を両立しながら夢を追い続ける選手たちの姿、そして球団からの強い熱意に心を動かされ、新たな挑戦に挑みます。決して恵まれた環境や実績のあるチームではありませんが、だからこそ一日一日の積み重ねに価値があります。選手たちと汗を流し、勝利と成長に本気で向き合い、ジェイプロジェクトらしい野球を築いていきたいと思います。

応援よろしくお願いいたします。





■株式会社ジェイグループホールディングス 代表取締役会長 新田治郎コメント

来年、弊社は創業30周年を迎える運びとなりました。

この記念すべき年を迎えるにあたり、私たちは長年の目標である「都市対抗野球大会での初勝利」を目指し、新たな体制を構築いたします。

つきましては、走攻守に優れ、プロ野球界はもとより独立リーグにおいてもその卓越した手腕を発揮された二岡智宏氏を、この度、新監督としてお迎えすることになり、本当に楽しみです。

弱小チームではございますが、二岡新監督の指導のもと、チーム一同、決して諦めることなく、果敢に挑戦し続けていく所存です。

今後とも、弊社の熱い挑戦に変わらぬご声援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。





《二岡智宏新監督プロフィール》別添付PDF参照





《2025年チーム成績》別添付PDF参照





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェイグループホールディングス 広報PR

担当： 水野 香織

TEL ： 052-243-0026

FAX ： 052-243-0027

携帯： 070-8822-8896

Mail： kaoru.mizuno@jgroup.jp