健康・美容事業を手掛ける 合同会社Helux(所在地：福岡県福岡市、代表社員：宮内 翔)は、理学療法士監修のEMSトレーニングデバイス 「EXT1(エクストワン)」を対象に、年末限定・過去最安値となる半額セール(7,490円)を2025年12月17日(水)より開始します。

姿勢不良の改善をより身近にすることで、在宅ワークやスマホの長時間利用による「身体の歪み」の増加に対応します。





姿勢EMS“EXT1”





■姿勢不良の増加と“リハビリ発想”の必要性

近年、在宅ワークやスマートフォン・PCの長時間利用が当たり前となり、猫背・巻き肩・姿勢の崩れに悩む人が増えています。肩こり・腰痛や体のだるさだけでなく、「見た目の印象」「姿勢の悪さによる自信の低下」など、身体だけでなくメンタルやライフスタイル全体への影響も指摘されてきました。

こうした背景のなか、理学療法士監修のリハビリ発想で「姿勢改善 × 日常ケア」の新しい選択肢を開発し販売してきました。









■製品「EXT1」の特徴

・理学療法士監修のEMSトレーニング構造

・1日たった「10分」着けるだけで、猫背・巻き肩などの姿勢不良へアプローチ

・自宅で着用するだけの簡単な姿勢ケア

・EMSによる筋肉刺激で、無理なく“正しい姿勢のクセづけ”をサポート





この構造により、毎日の習慣として無理なく継続でき、無理な運動や時間の確保が難しい人にも取り入れやすい姿勢ケアを実現しました。





使用方法





■開発背景：理学療法士の経験から開発された姿勢EMS

昨今、多くのEMSがありますが“腹筋を鍛える”などのボディーメイク用や“脂肪燃焼”といったダイエット向けの商品が多くを占めます。





しかし従来EMS(Electrical Muscle Stimulation)は、電気刺激を用いて筋肉を刺激することで、筋肉の収縮を促進させる目的としてあらゆる現場で今でも活用されています。





そしてEMSの目的の1つである筋肉を意識的に動かせるようにするために実施されます。

理学療法士でもあるHelux代表の宮内は『美容・健康分野において上手く活用できないか？』と考えて商品開発をスタート。専門家とのディスカッションや他商品の研究など試行錯誤を重ねて約1年ほどの月日を経て完成させました。









■年末大感謝祭セールの概要

名称 ： 年末大感謝祭セール

期間 ： 2025年12月17日(水)～

※先着100名様限定、なくなり次第終了

対象商品 ： 姿勢EMS「EXT1(エクストワン)」

セール価格： 7,490円(税込)(通常価格14,980円 → 半額)

購入方法 ： 当社通販サイトにて販売

https://store.helux.co.jp/pages/ext1





この年末キャンペーンを通じて、これまで姿勢改善にハードルを感じていた層にも、「手軽で効果的」なケアを届け、健康と見た目の両立をサポートします。









■会社概要

商号 ： 合同会社Helux

所在地 ： 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-6-28 天神ファーストビル7階

代表社員： 宮内 翔

設立 ： 2021年5月

資本金 ： 1,500,000円

事業内容： 健康・美容商品における通販事業、店舗事業

URL ： ・通販ホームページ(Helux Store)

https://store.helux.co.jp/pages/ext1

・店舗ホームページ(顔の歪み研究所(福岡店))

https://revisage.jp