いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)は、初開催のイベント「いちごの年末年始2025→26」を2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)の9日間開催いたします。

今回は「いちごで“福”呼ぶ年末年始」をテーマに、1番人気のボンボンベリーソフトに大福をのせたイベント限定バージョンや、まるで鏡餅のような特大サイズのいちごのショートケーキ大福をはじめ、年末年始にしか出会えない限定メニュー4種が登場します。さらに、この期間しか手に入らない、おみくじやお買物券がついたオトクな福袋やノベルティ等、2025年のご愛顧への感謝を込めたキャンペーンも多数ご用意しております。年末年始らしい、“福”がいっぱいのラインナップで皆さまをお出迎えいたします！ぜひ当店で楽しい年越しをお過ごしください。





いちごの年末年始2025→26 ※写真は全てイメージです





【イベント詳細】

■いちご大福で“福”を呼ぶ！限定メニューが4種登場

大福ボンボンベリーソフト





BonBonBERRY STANDの看板メニュー「ボンボンベリーソフト」に、いちご大福をまるごとのせました。なめらかで甘酸っぱいいちごの味わいと、もっちりとした大福を一緒に楽しめます。





(1)大福ボンボンベリーソフト 750円(税込)

アレルギー：乳成分、小麦、大豆





いちごの紅色ショートケーキ大福

いちごの鏡餅ショートケーキ大大大福





まるでショートケーキのような新感覚スイーツ大福「いちごのショートケーキ大福」も、お正月仕様で2種登場！通常サイズでは、おめでたい紅色のいちごクリームとショートケーキを求肥でまあるく包み込んだ「いちごの紅色ショートケーキ大福」を販売するほか、鏡餅のような見た目もびっくりな「いちごの鏡餅ショートケーキ大大大福」を、今年も12月31日(水)～1月3日(土)の4日間限定で販売いたします。





(2)いちごの鏡餅ショートケーキ大大大福 2,900円(税込)

※12/31～1/3の期間限定販売

アレルギー：乳成分、卵、小麦、大豆





(3)いちごの紅色ショートケーキ大福 630円(税込)

アレルギー：乳成分、卵、小麦、大豆





いちご尽くしのお正月スイーツプレート





BonBonBERRY cafeでは、人気のスイーツプレートが、鏡餅風の紅白大福や手毬をイメージした丸い形のいちごタルト等、この期間だけのラインナップでお正月らしい装いに。6種のいちごスイーツと共に、お正月気分をお楽しみください。





(3)いちご尽くしのお正月スイーツプレート 1,800円(税込)

アレルギー：乳成分、卵、小麦、大豆、アーモンド、ゼラチン





※すべて数量限定









■縁起の良い「いちごのバウムクーヘン」で、新年のお祝いを。





いちごのバウムクーヘン

限定デザインの保冷バッグ





店内工房で焼き上げる、お土産1番人気商品「いちごのバウムクーヘン」を2箱お買い上げ毎に、限定デザインの保冷バッグをおひとつプレゼントいたします。バウムクーヘンは、年輪のような“輪”の重なりが、長寿や繁栄の象徴として縁起の良いスイーツです。さらに、当店の「いちごのバウムクーヘン」は、いちごと練乳の2層仕立てが紅白の色合いで、より一層おめでたい。新年をお祝いする贈り物にぴったりな「いちごのバウムクーヘン」を、ぜひご利用ください。





※ノベルティは数に限りがございます。









■その他イベントも盛りだくさん！

新年の運試しとして、おみくじといちご商品を詰め合わせた福袋を販売するほか、お土産コーナーにて5,000円以上お買い上げでもらえる限定ノベルティなど、年末年始らしくおめでたいいちご企画がいっぱいの9日間となっております。





※価格はいずれも税込

※写真は全てイメージです









■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンや調味料など、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。





■店舗概要

店舗名 ：道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory

所在地 ：静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ：0558-99-9300

定休日 ：なし

営業時間：お土産コーナー 9:00～17:00

ボンボンベリーカフェ 10:00～17:00(イートイン16:00 L.O.)





公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ)： http://www.izunoheso.com

公式instagram： https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/