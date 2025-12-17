株式会社ポスティング・サービス(本社／愛知県名古屋市)が運営する「銀座緑花堂自由が丘店」および工場直営店「Rockado Factory」から冬季限定の新作焼き菓子「ガナッシュ・ショコラ・フィナンシェ」を発売中です。





ガナッシュ・ショコラ・フィナンシェ





当店のパティシエが「他では体験できないような、濃密でドラマチックなチョコレート体験」をテーマに、試行錯誤を重ねて完成させました。フィナンシェの軽やかな香ばしさと、中心に潜む濃厚なガナッシュのコントラストが、寒い季節に味わう贅沢な商品に仕上げました。濃密なガナッシュとエレガントな食感をお楽しみいただくために今回の新商品では心に包み込む濃密ガナッシュこそが主役です。使用するクリームは、北海道産の上質な生クリーム。そしてチョコレートは、ベルギー産の最高級クーベルチュールを厳選し、濃厚かつ洗練された味わいを実現しました。この濃密なガナッシュを、一つ一つ熟練の職人が手作りで気持ちを込めて丁寧にフィナンシェ生地に包み込んでいます。口に入れた瞬間に始まり、食べ進むごとに訪れる、濃密で贅沢なひとときの連続をイメージして仕上げました。フィナンシェの風味とガナッシュの口どけの変化が織りなす、至福の体験をお楽しみください。









■「ガナッシュ・ショコラ・フィナンシェ」

価格：1個 432円(税込)

チョコレートをベースにしたしっとりとしたフィナンシェ生地の中に、カカオ分が高くほどよい苦味が特徴のベルギー産ビターチョコレートを使用した「濃密ガナッシュ」を包み込みました。





【大人の重厚感】

一口かじると、チョコレートのビターな苦みがバランスよくクリーミーに広がり、隠し味のコーヒーのビター感が重厚な味わいを加えます。

【贅沢な余韻】

舌の上でとろけるガナッシュが、長く心地よい余韻を残します。

【仕上げ】

トッピングには焼きマシュマロを添え、見た目にも愛らしく、食感に軽やかなアクセントを加えています。









■「最高の口どけ体験」

本商品は、なめらかなチョコレートの口どけの変化を最も楽しめるよう、温めて召し上がることをおすすめしております。

ご家庭の電子レンジ(500W)で10秒ほどあたためるのがおすすめです。焼き菓子生地の香ばしさが増し、中の濃密ガナッシュがとろけるように滑らかな質感へと変化します。温かいガナッシュとフィナンシェの一体感で最高の贅沢をお楽しみ頂けます。

この冬限定の新商品、ぜひお楽しみ下さい。









■商品概要

・ガナッシュ・ショコラ・フィナンシェ

価格：432円(税込)／個









■店舗概要

【銀座緑花堂自由が丘店】

所在地 ：東京都世田谷区深沢1-1-4 パームツリー自由が丘1F

※東急線奥沢駅下車徒歩8分

東急線自由が丘駅下車徒歩13分

TEL ：03-6455-9567

営業時間：11:00～21:00

定休日 ：木曜日





【工場直営店Rockado Factory】

所在地 ：東京都中央区築地2-14-4 フェニックス東銀座第二ビル1F

※東京メトロ築地駅下車徒歩2分

TEL ：03-5565-0677

営業時間：10:00～18:30

定休日 ：年末年始を除き年中無休