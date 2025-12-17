ステランティス用エンジンオイル新製品 FPW03発売
この度、株式会社阿部商会では日本販売代理店であるドイツの総合潤滑油メーカーFUCHS（フックス）より、ステランティス車用エンジンオイル新製品【GT1 PRO FPW03 5W-30】を12月１日より発売致しました。
このオイルは、ステランティス社が湿式タイミングベルト採用車向けに新たに制定した規格【STELLANTIS FPW9.55535/03】に適合するエンジンオイルで、プジョー208・2008・308やシトロエンC3やDS3など、EB2ピュアテック直噴ターボエンジン（～Gen.2）搭載車に対応します。
容量は1Lボトル・5Lボトル・20Lペール・205Lドラムをラインナップしています。
https://lubricants.jp/user_data/product_car
データは下記URLよりダウンロード頂けます。
http://abeshokai-databank.com/article/20251212504.html
阿部商会FUHSWebサイト： https://lubricants.jp/
