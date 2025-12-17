安土城で実現した異色対決！ 大東賢と徳丸新作、パワードスーツの行方は、アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
歴史的な舞台・安土城を背景に、注目のアクション企画が動き出している。俳優・映画監督として活動し、独自のアクション表現、パワー系アクション俳優の先駆者で知られる大東賢と、時代劇の身体表現に定評のある俳優徳丸新作による異色の対決が話題を集めている。
本企画の見どころは、近未来的な設定として描かれる「パワードスーツ」の存在だ。作中ではクラス分けされた装備が用意されており、機動力を重視したタイプと、高出力を誇るタイプが対比的に描かれる。どの装備が選択されるのかが、物語とアクション展開の鍵を握る。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337197&id=bodyimage1】
大東賢は、圧倒的なフィジカルと現場主義のアクションスタイルを武器に、重厚感のある存在として描かれる。一方の徳丸新作は、スピード感と鋭さを活かした動きで対峙し、対照的なキャラクター像を形づくっている。
本作では、単なる勝敗ではなく、歴史的ロケーションと現代的・近未来的要素を融合させた演出にも注目が集まる。安土城という象徴的な場所で、テクノロジーと人間の身体表現がどのように交錯するのか。その表現手法が、アクションファンのみならず幅広い層の関心を引きつけそうだ。
安土城を舞台に展開される大東賢と徳丸新作の対決。その行方と表現の行方に、注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337197&id=bodyimage2】
『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■映画のストーリー
西暦2050年人類の総人口は100億人を突破。増えすぎた人口を維持する為の食料や水資源、エネルギー等を持続的に供給するため、月面への進出が軌道に乗り、人類の新しい歴史が始まろうとしていた。しかし、それと同時に先進国を中心に、少子高齢化問題が静かな戦争とも呼べる深刻な事態を引き起こしていた。そこに、ゴッハイを名乗る謎の武装勢力による攻撃が始まった。株式会社大東寺トランスポートのアルバイト職員、美剣疾風はパワハラとも言うべき、社長の業務指令で、C級品の安物パワードスーツで町の人の自由の為に闇の組織ゴッハイと闘う。
■映画の特徴
アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、パワー系アクション俳優の大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
■一風変わった異色の映画監督
監督・主演の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング大会元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリ』の創作の一部となっています。
■社会派アクションコメディ映画
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。
