音声非識別化人工知能（AI）市場、2025～2029年にCAGR24.4％、2029年までに16.6億米ドル規模に到達
音声非識別化人工知能（AI）市場の予測市場規模と成長率
近年、音声非識別化人工知能（AI）市場規模は急速な成長を遂げている。予測によると、市場規模は2024年の5.6億米ドルから2025年には6.9億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は24.6％に達する見込みである。過去期間における大幅な拡大は、安全なリモート通信手段への需要増加、クラウド対応音声プラットフォームの採用拡大、匿名かつ安全なやり取りを求める利用者嗜好の高まり、バーチャルアシスタントやチャットボットの利用拡大、ならびにパーソナライズとプライバシー規制を両立したユーザー体験への関心の高まりに起因している。
音声非識別化人工知能（AI）市場規模は、今後数年間でさらに大きく拡大すると予測されている。2029年には16.6億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は24.4％に上昇すると見込まれている。予測期間中の成長要因としては、データセキュリティおよびプライバシーに対する懸念の高まり、規制遵守ニーズの増大、音声中心アプリケーションの利用拡大、サイバー攻撃や音声データ侵害の増加、ならびになりすまし被害への認知向上が挙げられる。この期間に期待される主な動向には、高度な音声匿名化アルゴリズムの開発、リアルタイム音声マスキング技術の進展、AI主導の音声合成における技術的ブレークスルー、生体認証に基づく音声プライバシーソリューションの構築、企業向けプライバシー重視プラットフォームの進化が含まれる。
音声非識別化人工知能（AI）世界市場成長を牽引する主要要因
データプライバシーおよびセキュリティに対する懸念の高まりが、音声非識別化AI市場の拡大を促進すると見込まれている。これらの懸念は、個人情報や機密データを不正アクセス、悪用、漏えいから保護するための取り組みが強化されていることに起因している。個人情報や金融情報を含むサイバー攻撃やデータ侵害の増加が、こうした問題をさらに深刻化させている。音声データはAI学習、カスタマーサービス、認証システムにおいて利用が拡大しており、その匿名性を維持することはデータ保護戦略の重要な要素となっている。音声非識別化AIは、個人の音声データを匿名化または秘匿することで、録音から個人を特定できないようにしつつ、組織が分析やモデル学習のために安全にデータを活用できるようにする解決策を提供する。英国の情報コミッショナー事務局は、2022～2023年における個人データ侵害のうちサイバー関連事案が25.9％を占め、翌年には32.5％へ上昇したと報告している。このような背景が、音声非識別化AI市場の成長を後押ししている。
音声非識別化人工知能（AI）市場における主要企業
・マイクロソフト
・アイ・ビー・エム
・サウンドハウンドAI
・オープンAI
・アクシス・コミュニケーションズ
・ベリトーン
・オッター・ドット・エーアイ
・アセンブリーAI
・ディープグラム
・センソリー
音声非識別化人工知能（AI）業界を形成する主要トレンド
音声非識別化AI市場の主要企業は、AIを活用した音声匿名化技術への投資を進めており、データセキュリティの強化、規制要件への対応、機密音声データの保護を実現している。2025年4月には、米国のソフトウェア企業トニック・ドット・エーアイが「トニック・テキスチュアル向けオーディオ合成」機能を発表した。この機能により、非構造化音声データを対象としたプライバシー保護型合成データ生成が可能となり、医療や金融分野におけるAI学習や分析を安全に実行できるようになる。
音声非識別化人工知能（AI）市場レポートに含まれる主要セグメント
構成要素別：ソフトウェア、ハードウェア、サービス
導入形態別：オンプレミス、クラウド
企業規模別：中小企業、大企業
用途別：コールセンター、医療、法執行機関、メディア・エンターテインメント、銀行・金融サービス・保険、情報技術・通信、その他
エンドユーザー別：企業、政府、個人、その他
サブセグメント
ソフトウェア：音声マスキング、音声変換、音声匿名化
ハードウェア：音声処理デバイス、匿名化機能内蔵マイクロフォン
サービス：クラウド型音声非識別化、オンプレミス型音声非識別化、コンサルティングおよび統合
配信元企業：The Business research company
