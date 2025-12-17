2031年に3億1,180万米ドルへ拡大、CAGR15.6％で成長する世界の組み込みFPGA市場の将来展望
Panorama Data Insightsが新たに発表した調査レポートによると、世界の組み込みFPGA（Embedded Field Programmable Gate Array）市場は、2022年の8,460万米ドルから2031年には3億1,180万米ドルへと大幅に拡大すると予測されています。2023年から2031年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）は15.6％と非常に高い水準で推移する見込みです。この急成長は、半導体設計の高度化と、柔軟性・高速性を求める次世代アプリケーションの増加を背景にしています。
組み込みFPGAとは何か：柔軟性を内包するIPブロック
組み込みFPGAは、従来のスタンドアロン型FPGAとは異なり、FPGA全体をIPブロックとして任意の集積回路（IC）に直接統合できる点が最大の特徴です。プログラマブルインターコネクト内に配置されたプログラマブルロジックによって構成されるデジタル・リコンフィギュラブル・アセンブリであり、設計後であっても回路構成を柔軟に変更できます。
一般的なFPGAが矩形アレイ構造を持ち、データ入出力がエッジ周辺に配置されるのに対し、組み込みFPGAはSoCやASIC内部に組み込まれるため、より効率的なデータ処理と省電力設計を可能にします。
成長を後押しする要因：AI・5G・エッジコンピューティング
市場成長を支える最大の要因は、AI（人工知能）、5G通信、エッジコンピューティングといった先端技術の急速な普及です。これらの分野では、用途ごとに異なる処理要件に柔軟に対応できるハードウェアが不可欠であり、組み込みFPGAの再構成可能性が高く評価されています。
特にAI推論処理やリアルタイムデータ分析では、専用アクセラレータとソフトウェアの中間的な存在として、組み込みFPGAが性能と柔軟性の両立を実現しています。
半導体設計の進化とコスト最適化
先端プロセスノードの微細化が進む中で、SoC設計の複雑性と開発コストは年々上昇しています。組み込みFPGAは、設計段階で将来の仕様変更を織り込むことができるため、再設計やマスク変更のリスクを低減します。
この特性は、製品ライフサイクルの短縮が進む電子機器市場において、開発期間の短縮とトータルコスト削減という点で大きな競争優位性をもたらします。
主な用途分野：通信から自動車、産業機器まで
組み込みFPGAは、通信インフラ、データセンター、産業オートメーション、自動車、民生用電子機器など、幅広い分野で採用が進んでいます。通信分野では、プロトコル変更や帯域拡張への柔軟な対応が可能となり、5Gおよび将来の6Gインフラへの適応力が高まります。
また、自動車分野ではADASや車載インフォテインメントにおいて、リアルタイム処理と将来の機能拡張を両立できる点が注目されています。
地域別動向：北米とアジア太平洋地域が成長を牽引
地域別では、先端半導体開発が進む北米が市場をリードすると見られています。一方で、アジア太平洋地域では、電子機器製造拠点の集積とAI・IoT投資の拡大を背景に、今後最も高い成長率を示すと予測されています。
特に中国、韓国、日本、台湾では、SoC設計能力の高度化とファウンドリとの連携強化により、組み込みFPGAの採用が加速しています。
