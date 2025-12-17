商業施設の集客を支援。ミッションクリア型イベントパッケージ 『トミカ キッズチャレンジ』を開発
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤 徹、以下 日販テクシード）は、株式会社タカラトミー協力のもと、商業施設向けにミッションクリア型イベントパッケージ『トミカ キッズチャレンジ』を開発しました。
『トミカ キッズチャレンジ』は、商業施設の課題である「集客」、「回遊性の向上」、「滞留時間の延長」を支援する今までにないイベントパッケージです。
■トミカ キッズチャレンジの概要
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」に関連する5つのミッションをクリアしていくイベントです。商業施設内のイベントスペースを複数利用することで、集客だけでなく、回遊性の向上と滞留時間の延長を実現します。
施設の規模・環境によってミッションの数を変更することも可能です。
■コンテンツ（ミッション）の紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337102&id=bodyimage1】
（1）トミカキャッチ
トミカがたくさん入ったトミカ箱の中からマジックアームを使って好きなトミカをキャッチ。重さを計って景品をゲットしよう！（参加費：税込み660円）
（2）ホワイトトミカ
白色のオリジナルトミカにペイントして、世界に1つだけのオリジナルトミカを完成させよう！（参加費：税込み880円）
（3）デジタル絵合わせ
タブレットで行う絵合わせアプリ、クルマやトラックの絵柄をそろえて景品をゲットしよう。（参加費：税込み660円）
（4）スタンプラリー
施設内にある5つのスタンプを集めたら、”トミカシール”をプレゼント。（参加費無料）
（5）ジオラマクイズ
ジオラマの中にあるトラックが運んでいる荷物を当ててみよう！！ （参加費無料）
■コンテンツ（その他）の紹介
（1）フォトスポット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337102&id=bodyimage2】
（2）巨大ジオラマ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337102&id=bodyimage3】
（3）限定グッズ販売 ※オプション
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337102&id=bodyimage4】
■トミカについて
「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。
公式サイト https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
（C） TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
■日販テクシードのイベントソリューションについて
「楽しみながら学べる」をコンセプトに、子どもたちに親しみのあるアナログな遊びとデジタル技術をかけ合わせたイベントソリューションを企画・開発しています。2016年にリリースした『おえかきパラダイス』は商業施設、科学館、水族館など年間200件以上のイベント会場で採用されています。
◆本件に関するお問合せ
日販テクシード株式会社
エデュテインメント事業部
お問い合わせフォーム：https://eventsolution.techceed-inc.com/contact/
メール：edu@nippan.co.jp
配信元企業：日販テクシード株式会社
『トミカ キッズチャレンジ』は、商業施設の課題である「集客」、「回遊性の向上」、「滞留時間の延長」を支援する今までにないイベントパッケージです。
■トミカ キッズチャレンジの概要
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」に関連する5つのミッションをクリアしていくイベントです。商業施設内のイベントスペースを複数利用することで、集客だけでなく、回遊性の向上と滞留時間の延長を実現します。
施設の規模・環境によってミッションの数を変更することも可能です。
■コンテンツ（ミッション）の紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337102&id=bodyimage1】
（1）トミカキャッチ
トミカがたくさん入ったトミカ箱の中からマジックアームを使って好きなトミカをキャッチ。重さを計って景品をゲットしよう！（参加費：税込み660円）
（2）ホワイトトミカ
白色のオリジナルトミカにペイントして、世界に1つだけのオリジナルトミカを完成させよう！（参加費：税込み880円）
（3）デジタル絵合わせ
タブレットで行う絵合わせアプリ、クルマやトラックの絵柄をそろえて景品をゲットしよう。（参加費：税込み660円）
（4）スタンプラリー
施設内にある5つのスタンプを集めたら、”トミカシール”をプレゼント。（参加費無料）
（5）ジオラマクイズ
ジオラマの中にあるトラックが運んでいる荷物を当ててみよう！！ （参加費無料）
■コンテンツ（その他）の紹介
（1）フォトスポット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337102&id=bodyimage2】
（2）巨大ジオラマ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337102&id=bodyimage3】
（3）限定グッズ販売 ※オプション
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337102&id=bodyimage4】
■トミカについて
「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。
公式サイト https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
（C） TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
■日販テクシードのイベントソリューションについて
「楽しみながら学べる」をコンセプトに、子どもたちに親しみのあるアナログな遊びとデジタル技術をかけ合わせたイベントソリューションを企画・開発しています。2016年にリリースした『おえかきパラダイス』は商業施設、科学館、水族館など年間200件以上のイベント会場で採用されています。
◆本件に関するお問合せ
日販テクシード株式会社
エデュテインメント事業部
お問い合わせフォーム：https://eventsolution.techceed-inc.com/contact/
メール：edu@nippan.co.jp
配信元企業：日販テクシード株式会社
プレスリリース詳細へ