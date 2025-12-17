「高校生のためのeiga worldcup２０２５」高田馬場から名作が生まれる!!今年は、大友啓史監督が参加して結果発表。市原中央高校の「リバイバル」が逆転勝利でグランプリ獲得
ＮＰＯ法人映画甲子園より「高校生のためのeiga worldcup2025」（エイガワールドカップ2025）の最終審査結果の発表を12月14日に行いましたのでご報告いたします。
今年も「高田馬場から名作が生まれる」をキャッチにして高田馬場にある東京富士大学メディアホールで行われました。応募総数が８２作品と多く、北海道から沖縄まで全国の高校から映画作品が集まり、応募作品数が多いうえにクオリティの高い作品ばかりだったために、一次審査員が悲鳴を上げ、二次審査員も最終決定に時間がかかったために審査結果の発表が遅れ、全国から参加したい生徒諸君や先生たちをお待たせしてしまい、心配させた大会になりましたが、それでも百人近くの生徒、先生が参加してくれました。それぞれの作品が個性的であったり、去年、今年と年をまたがっての連続シリーズものを作ってきてくれたり、また楽曲や映像の二次使用（許諾を得た上での）のありかたを考えさせられる作品や協賛社からの要求が強くなって来ているChatGPTなどAIの利用への審査判断などが必要になってきていて、審査員の方々もこれらのことも配慮しながらの審査となり、大会当日まで決定できない部門賞なども発生しました。当日の最終審査会も２時間に及び激論が飛び交い、その中で３作品が争うこととなり、グランプリ（最優秀作品賞）に市原中央高校の「リバイバル」、高知学芸高校の「夏と修羅」と山口県立下関中等教育学校の「ユタと影の亡霊」が準グランプリ（優秀作品賞）を獲得しました。また昨年、最優秀男子演技賞の郡山虎侍郎さんが今年も最優秀男子演技賞を獲得。男子演技賞では初めての快挙です。ことしもまた大会後に審査員と生徒たちの交流会が行われ、熱く語る先生方と真剣にそれを聞く生徒たちで活気ある懇親会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337066&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337066&id=bodyimage2】
受賞作品は以下の通りです。
最優秀作品賞「リバイバル」市原中央高等学校放送委員会
優秀作品賞「夏と修羅」高知学芸高校映画研究部
優秀作品賞「「ユタと時の亡者」山口県立下関中等教育学校スタジオヒキミ
優秀監督賞「リバイバル」市原中央高等学校水口人太監督
最優秀監督賞「エラー・コンプレックス」岩手県立南昌みらい高等学校掛川凛太朗監督
優秀企画賞「ユタと時の亡者」山口県立下関中等教育学校
最優秀企画書「エアー・コンペレックス」岩手県立南昌みらい高等学校試作品
優秀脚本賞「夏と修羅」高知学芸高等学校川村圭乃
最優秀脚本賞「フレームアウトノイズ」沖縄県立首里高等学校五十嵐ゆみ
優秀美術賞「ふたをあけておもう。」独立行政法人国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校
最優秀美術賞「夏と修羅」高知学芸高等学校
優秀撮影賞「フレームアウトノイズ」沖縄県立首里高等学校フレームアウトノイズ製作チーム
最優秀撮影賞「ユタと時の亡者」山口県立下関中等教育学校スタジオヒキ
優秀撮影賞「私情メカニズム」成城学園高等学校
最優秀録音賞「ユタと時の亡者」山口県立下関中等教育学校スタジオヒキ
優秀音楽賞「私情メカニズム」成城学園高等学校
最優秀音楽賞「ユタと時の亡者」山口県立下関中等教育学校スタジオヒキ
優秀編集賞「ふたをあけておもう」独立行政法人国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校
最優秀編集賞「ユタと時の亡者」山口県立下関中等教育学校スタジオヒキ
最優秀男子助演賞「空は青かった」播磨役藤倉晴信立教新座高等学校
