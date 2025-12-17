リヤカー専門店リヤカーの森の大型アルミリヤカー「R255k」の見積依頼が年末に向けて急増、大幅値下げセールも実施中
リヤカー専門店リヤカーの森は、折り畳み式の大型アルミリヤカー「R255k」について、年末に向けた需要増加を受け、法人・自治体・教育機関を中心に見積もり依頼が相次いでいることをお知らせいたします。現在、年末の繁忙期に備えた大人気セールを実施しており、導入検討段階での問い合わせ件数も大幅に増加しています。
年末に集中する業務用リヤカー需要
例年、年末から年度末にかけては、施設内のレイアウト変更、備品入れ替え、防災備蓄の見直し、イベント関連業務などが集中し、一時的に大量の資材や重量物を運搬できる機材へのニーズが高まります。
特に近年は、
・人手不足による作業効率化の必要性
・倉庫・備品庫の省スペース化
・防災意識の高まりによる備蓄強化
といった社会的背景から、「大型でありながら折り畳める」「誰でも安全に扱える」運搬機材が強く求められています。
大型アルミリヤカー「R255k」が選ばれる理由
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336934&id=bodyimage1】
こうしたニーズに応える製品として注目されているのが、リヤカー専門店リヤカーの森の大型アルミリヤカー「R255k」です。本製品は、会議用長机（約1800mm）にも対応可能な超大型サイズでありながら、使用後は折り畳んで保管できる設計を採用しています。
アルミフレーム構造により、本体重量は約25.5kgと軽量化を実現。200kgまでの耐荷重性能を確保しつつ、ノーパンクタイヤを標準装備することで、空気補填やパンクの心配がなく、日常管理の負担も軽減しています。
法人・自治体から見積もりが増えている背景
年末に向けてR255kの見積もり依頼が増えている背景には、製品性能だけでなく、導入後の運用を見据えた以下の体制面も評価されています。
・国内倉庫に在庫を常備し、毎日出荷に対応
・正午までの注文で即日発送、最短翌日お届け
・見積書・請求書・領収書を即日無料発行
・官公庁・教育機関・大手法人への豊富な導入実績
以上に加えて、通常1年保証が一般的な業界において、R255kは3年保証を標準で付帯しており、長期利用を前提とした設備投資としても安心感が高い点が支持されています。
大型リヤカーR255kは大幅値下げセールも実施中
現在、R255kは通常価格268,000円（税込）から、セール価格149,000円（税込・送料無料）にて提供しています。
同等スペックの他社製品と比較して、最大約45％のコスト削減が可能であり、価格・性能・保証のバランスに優れた業務用リヤカーとして高い評価を得ています。
年末のイベント準備、防災備蓄、施設内作業の効率化を目的に、早期の導入を検討する動きが加速しています。
リヤカー専門店リヤカーの森について
リヤカー専門店リヤカーの森は、日本唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店として、10年以上にわたり専門性を追求してきました。自治体、大学、消防団、企業、農業従事者など、幅広い分野への導入実績を持ち、「誰でも安心して使えるリヤカーを、適正価格で提供する」ことを理念としています。
単なる製品販売にとどまらず、在庫体制、保証、アフターサポートまで含めた総合的な信頼性を強みとし、今後も現場ニーズに即した製品開発と供給を続けてまいります。
▼R255k 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
プレスリリース詳細へ