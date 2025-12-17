オンラインセミナー『時代の転換期における人事制度改革のポイント 』2026年1月23日（金）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『時代の転換期における人事制度改革のポイント』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
労働法規制の緩和や生成ＡＩの浸透など、今、働く環境は転換期にあると言えるでしょう。
果たして、この変化は人口減少中の日本にとって、幸いとなるのでしょうか。
本セミナーでは人事マネジメントの全体像を振り返りつつ、転換期における人事制度改革のポイントについてご説明します。
【開催日】
2026/01/23（金） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 取締役社長
永田 健二
【受講料】
無料
【対 象】
経営者、人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2273
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
