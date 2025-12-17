経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『時代の転換期における人事制度改革のポイント』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

労働法規制の緩和や生成ＡＩの浸透など、今、働く環境は転換期にあると言えるでしょう。
果たして、この変化は人口減少中の日本にとって、幸いとなるのでしょうか。

本セミナーでは人事マネジメントの全体像を振り返りつつ、転換期における人事制度改革のポイントについてご説明します。

【開催日】
2026/01/23（金）　13：00～15：00

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　取締役社長
永田　健二

【受講料】
無料

【対　象】
経営者、人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2273






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

