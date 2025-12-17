ロックウェル･オートメーション、さまざまな2025年版Gartnerハイプ･サイクル･レポートで認められる





製造、AI、サイバーセキュリティ、エネルギーなどの幅広いハイプサイクルに掲載

ミルウォーキー, 2025年12月17日 /PRNewswire/ -- 産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル･オートメーションは、Gartner®の2025年版ハイプサイクル (Hype Cycle™) において、20ものレポートで認められたことを発表しました。ロックウェル･オートメーションの見解では、これはイノベーションへの継続的な投資と業界全体に及ぶ幅広いテクノロジリーダシップを反映した、これまでにないほど高い評価を表しています。

Gartnerのハイプサイクルは、テクノロジとアプリケーションの成熟度と採用度を図示し、それらが実際のビジネス問題の解決や新たな機会の活用にどのように関連するかを示しています。Gartnerのハイプサイクルの方法論では、テクノロジやアプリケーションが時間の経過とともにどのように進化するかをリーダに対して視覚的に示し、企業の特定のビジネス目標に沿って導入を管理するための信頼できる洞察を提供します。

ロックウェル･オートメーションは、Gartnerの2025年版ハイプサイクルの以下のレポートに掲載されています。

・Hype Cycle for Process Manufacturing Technologies, 2025 (2025年7月10日発行)

・Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025 (2025年6月11日発行)

・Hype Cycle for Managing Operational Technology, 2025 (2025年7月9日発行)

・Hype Cycle for Intralogistics Smart Robots & Drones, 2025 (2025年7月21日発行)

・Hype Cycle for Life Sciences Manufacturing, 2025 (2025年7月16日発行)

・Hype Cycle for Local Government, 2025 (2025年7月17日発行)

・Hype Cycle for Government Services, 2025 (2025年7月16日発行)

・Hype Cycle for Private Mobile Network Services, 2025 (2025年7月17日発行)

・Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy, 2025 (2025年7月17日発行)

・Hype Cycle for ERP, 2025 (2025年6月16日発行)

・Hype Cycle for Edge Computing, 2025 (2025年7月18日発行)

・Hype Cycle for Public Safety and Law Enforcement, 2025 (2025年8月20日発行)

・Hype Cycle for Supply Chain Execution and Logistic Technologies, 2025 (2025年7月24日発行)

・Hype Cycle for Intelligent Health, 2025 (2025年6月19日発行)

・Hype Cycle for Cyber-Physical Systems Security, 2025 (2025年7月15日発行)

・Hype Cycle for Industry Cloud Platforms, 2025 (2025年7月16日発行)

・Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies, 2025 (2025年7月10日発行)

・Hype Cycle for Digital Grid, 2025 (2025年7月7日発行)

・Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China, 2025 (2025年7月7日発行)

・Hype Cycle for Oil and Gas, 2025 (2025年6月25日発行)

ロックウェル･オートメーションの最高収益責任者であるスコット･ジェネルーは、次のように述べています。「このような評価は、お客様が運用、人材、そしてテクノロジを新たな方法でつなぐ中で、当社がお客様にもたらす幅広いイノベーションを反映したものと考えています。AI主導の製造からサイバー･フィジカル･システムの保護まで、Gartnerの幅広いハイプサイクルに当社が掲載されたことは、よりレジリエントかつ俊敏でサステナブルな未来を構築できるよう支援することにおけるロックウェル･オートメーションに対するお客様の信頼を示すものだと当社は考えています。」

当社の見解では、この認識は、企業全体でインテリジェンス、接続性、およびセキュリティを推進することによって産業オペレーションの未来を創造するという、ロックウェル･オートメーションの取り組みを裏打ちするものだと考えています。ロックウェル･オートメーションは、イノベーションとコラボレーションに継続的に投資することで、お客様が事業運営方法や競争戦略を変革できるよう支援しています。

ロックウェル･オートメーション、およびハードウェア、ソフトウェア、ライフサイクルサービスの全製品ラインナップについては、当社ホームページをご覧ください。

GARTNERは、Gartner, Inc.またはその米国および世界中の関連会社の登録商標およびサービスマークであり、HYPE CYCLEはGartner, Inc.またはその米国および世界中の関連会社の商標です。本書では許可を得て使用しています。無断複写・転載を禁じます。Gartnerは、Gartnerの調査出版物に記載されているベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、テクノロジユーザに対して、最高評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査出版物の内容は、Gartnerの調査機関の意見であり、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、本調査に関する明示的または黙示的なすべての保証を致しません。

ロックウェル･オートメーションについて

ロックウェル･オートメーション (NYSE:ROK) は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2025年度末現在約26,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。www.rockwellautomation.com

（日本語リリース：クライアント提供）

