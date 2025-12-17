「HRD NeXT 2026」全セッションテーブルを公開 “感情×科学”を軸に未来の戦略人事を探求 全日本フリースタイルスキーチーム「カタリスト先行体験レポート」も公開





パーソナリティ心理学で人材・組織の未来づくりを支援するHRD株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：韮原 祐介、以下HRD）は、2026年1月30日（金）に虎ノ門ヒルズフォーラム 4階 ホールBで開催する年次カンファレンス「HRD NeXT 2026」の全セッションのタイムテーブルおよび登壇者情報を公開しました。

今年度のNeXTでは、「感情の科学でひらく戦略人事の未来」をテーマに掲げ、組織開発・人材マネジメント・行動変容の領域における最新の知見を、国内外の多様な専門家とともに探究していきます。

また、本カンファレンスにて最新情報を紹介する「Everything DiSC® カタリスト」（以下、カタリスト）の先行事例として、全日本フリースタイルスキーチーム（以下、フリースキーチーム）による体験レポート（前後編）を公開しました。

■ セッションテーブルを公開－“感情×科学”が交差する戦略人事の最前線

本年は全7セッションを公開しました。

戦略人事・人材開発のフロントラインで活躍する登壇者が“データ”×“感情”の両軸から人と組織の未来を語る構成となっています。

当日は、講演に加え登壇者との対話や交流の機会も設けており、戦略人事の実践に直結する最新の知見を持ち帰ることができる内容です。

■ 全セッション・登壇ゲスト一覧

■ 全日本フリースキーチームによる「カタリスト」先行体験レポートを公開

HRDは、フリースキーチームのオフィシャルサポーターとして、同チームへ「カタリスト」のパイロットプログラムを提供しています。今回、コーチ・トレーナー8名、選手14名が参加した体験会の記録を前後編のレポートとして公開しました。

本プログラムでは、参加者が自身のスマートフォンでカタリストを使用しながら、スタイルの違いを可視化するワークや相互理解を促す対話セッションを実施。

レポートでは、個人競技でありながら高度なチームワークが求められる競技特性の中で、

・コミュニケーションのすれ違いが“構造”として見えるようになった過程

・ヘッドコーチ・津田健太朗氏が語る「長年感じていた違和感に初めて“名前”がついた」という認識の変化

といった、参加者の気づきや対話のプロセスを紹介しています。

なお、本レポートは 効果の証明ではなく、カタリストの活用を通じて“どのような対話や気づきが生まれたか”を記述する試行プロセスの共有を目的としています。

「感情と科学の両立」というHRD NeXT 2026のテーマを、スポーツという異なる文脈から捉え直すケーススタディとしてご覧いただけます。

【前後編レポートはこちら】

個性がつながる新しいチームのかたち

――フリースタイルスキー日本代表のカタリスト先行体験会レポート

【開催概要】

名 称：HRD NeXT 2026 「感情の科学でひらく戦略人事の未来」

日 時：2026年1月30日（金）13:00～18:00

（開場：12:30／セッション：13:00～18:00／交流会：18:00～19:30）

会 場：虎ノ門ヒルズフォーラム 4階 ホールB（東京都港区）

形 式：対面開催（2019年以来、6年ぶりの現地開催）

定 員：先着300名（最大350名まで拡張予定）※残席わずか

※現在、多くの反響をいただいており、残席が少なくなっています

ご参加を検討中の方は早めのお申し込みをおすすめいたします

参加費：事前招待制(無料)：HRDよりご案内を受け取られたお客様・関係者様

一般参加（有料）：15,000円（税別）／名

※HRDをご利用中の皆さまからご紹介された方も、招待特典として無料で参加いただけます

ぜひお誘いあわせのうえ、ご来場ください

※HRDが競合と判断した企業様はお断りする場合がございます

※交流会のみのご参加は承っておりません

特設サイト：https://www.hrd-inc.co.jp/hrd-next/2026/

主催・運営：HRD株式会社

【HRD NeXT 2026の見どころ】

■「カタリスト」日本語版の最新アップデート

プラットフォームの全体像と新機能について、Wiley社開発責任者と共に紹介。先行導入企業の実践知も共有します。

■特別講演・パネルディスカッション

経営・人事の意思決定に影響する論点を、国際情勢・組織リスク・人材育成の視点から多角的に考察します。

■最新事例から学ぶ科学的人材マネジメント

DiSC®・PXT・CP360の事例から、「感情」「個性」を成果に活かす実践アプローチを紹介。

■登壇者・参加者がつながる交流会（18:00-19:30）

登壇者、パートナー、参加者が立場を超えて語り合うネットワーキングの場を提供します。

【主な対象者：人と組織の課題に向き合うすべての皆さまへ】

・感情の科学や人間理解に基づく組織づくりを探求する皆さま

・人と組織の成長に寄り添い実践を共有したいHRDユーザーの方

・人的資本経営や“人らしい”マネジメントを実践し、深めていきたい方

・データと感情の両面から、人と組織の成長を支援されている方

・人事プロフェッショナルとして更にスキルアップを目指す方

・DiSC®・ProfileXT®︎・CheckPoint 360°™の認定資格をお持ちで、より良い活用方法を探りたい方

カタリスト、DiSC®、ProfileXT®、CheckPoint 360°™などの人材アセスメント体験が、人的資本経営の実践のその先の「未来の戦略人事」においてどのような成果を発揮しているのか、具体的な事例を通じてディスカッションを行います。他者との関係性向上やコミュニケーションの本質と向き合う経営・人事のプロフェッショナルの方々にとっても、新たな価値創出やセールス戦略のヒントに満ちたセッションとなっていますので、共に業界の未来を創造する場として、本イベントをお役立てください。

HRDでは今後も新たな知見を積極的に発信し、業界を牽引する800社以上のパートナーの皆様と、さらなる業界の発展と企業の人的資本価値向上による成長支援に努めてまいります。

「HRD NeXT 2026」へのご参加を心よりお待ちしております。

◆HRD NeXTとは

「HRD NeXT」とは、前身となるイベントを含め1994年より開催している、業界最先端の組織・人事に関する実践事例や研究成果を発信する年次カンファレンスです。HRDが扱うDiSC®やProfileXT®など人材アセスメントの活用法に留まらず、登壇者とパートナー企業との活発な議論を起点に広く情報発信をしており、未来の人事機能や人材開発を探求するイベントとして毎年ご好評いただいています。

◆過去の「HRD NeXT」セッション・動画レポート

ダイジェスト動画と講演レポートは以下よりご覧ください。

◆企業情報

HRD株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 15階

電話番号：03-6777-7636

URL：https://www.hrd-inc.co.jp/

代表取締役：韮原 祐介

設立：1993年10月29日

資本金：2,450万円

事業内容：コンサルティング、企業研修、人材アセスメント、人材・組織開発用プログラムの企画・販売、人材育成用教材（翻訳/開発を含む）の出版輸出入販売 など

◆HRDが提供する主な人材アセスメント

・Everything DiSC® https://www.hrd-inc.co.jp/service/assessment/everythingdisc/

・ProfileXT® https://www.hrd-inc.co.jp/service/assessment/profilext/

・CheckPoint 360°™ https://www.hrd-inc.co.jp/service/assessment/checkpoint360/

・Organizational Alignment Survey https://www.hrd-inc.co.jp/service/assessment/oas/

※HRDは米国John Wiley & Sons社と日本独占販売契約を結んでいます。