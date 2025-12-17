株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、月齢別の離乳食レシピを公開しています。「クリスマス」に合わせて、今回はサンタやトナカイ、ツリーなどの“映える”メニューを紹介いたします。

材料を用意して“混ぜる・のせる・彩る”だけで完成！作り方や目安の調理時間が一目でわかり、はじめてでも迷わず作ることができます。材料は全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で販売しています。

ご家族で迎えるクリスマスを写真に収めたりSNSに投稿したり、想い出作りのお手伝いをします。

■離乳食レシピサイトはこちら：https://bit.ly/4pjxskx

月齢別のかわいいレシピを一部ご紹介





【調理時間（目安）】

10分

【材料】

・はじめての離乳食 裏ごしにんじん （和光堂）

・はじめての離乳食 裏ごしほうれんそう （和光堂）

・瓶詰 おかゆ（だし仕立て）かつお節入り （キユーピー）

・瓶詰 北海道産コーン（裏ごし） （キユーピー）

【作り方】

①しずく状の容器に瓶詰おかゆを入れてサンタの顔にする。

②サンタの帽子、鼻、ほっぺは「裏ごしにんじん」を、目は「裏ごしほうれんそう」で描きます。

③「裏ごしほうれんそう」を三角に形取りツリーを作る。

④ツリーの飾りつけは「北海道コーン」をちりばめる。

⑤お好みでチーズを星形に型を抜き、オーナメントにする。

レシピ紹介URL：https://bit.ly/48XFN7C

その他、各月齢別のクリスマスレシピこちら。





レシピ紹介URL：https://bit.ly/3XCT4MD





レシピ紹介URL：https://bit.ly/4iP7OBW





レシピ紹介URL：https://bit.ly/4iJMI7S

条件別に検索できる便利な離乳食レシピサイトはこちら：https://bit.ly/4pjxskx

アカチャンホンポでは、他にもクリスマスの楽しい企画をご用意しています。

取材なども受け付けていますのでぜひご覧ください。＜クリスマス特設サイト＞ https://bit.ly/499cQ9s