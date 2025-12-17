音声ジェンダー変換人工知能（AI）市場（2025～2029年）：最新動向から見る成長の展望
音声ジェンダー変換人工知能（AI）市場の予想年平均成長率
音声ジェンダー変換分野における人工知能（AI）市場規模は、過去数年間で著しく拡大している。市場は2024年の10.6億米ドルから2025年には13.3億米ドルへ成長すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）は25.5％に達する。過去期間におけるこの大幅な成長は、メディア・エンターテインメント分野でのAI活用拡大、パーソナライズされた音声体験への需要増加、ゲームおよび仮想現実分野での利用拡大、自然言語処理技術の継続的進歩、ならびにバーチャルアシスタントの人気上昇が主な要因となっている。
今後数年間において、音声ジェンダー変換人工知能（AI）市場規模はさらに顕著な拡大を遂げる見通しである。2029年までに市場は32.8億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は25.2％で拡大すると予測されている。予測期間中の成長要因としては、AI音声技術への資金投入の増加、コンテンツローカライゼーションへの強い需要、チャットボット開発の加速、ユーザーエンゲージメントとパーソナライゼーション重視の高まり、スマートフォン利用の拡大が挙げられる。予測期間における主なトレンドには、ディープラーニングおよびニューラルネットワークの進展、リアルタイム音声変調の高度化、異性間音声変換精度の向上、感情音声合成研究の進歩、低遅延処理およびエッジコンピューティングの進化が含まれる。
音声ジェンダー変換人工知能（AI）市場に影響を与える成長要因
スマートフォン利用の急増は、音声ジェンダー変換AI市場の拡大を後押しすると予測されている。スマートフォンは、通信機能と計算能力を兼ね備えた多機能モバイル端末であり、通話、インターネット閲覧、アプリ利用、さまざまなデジタル作業を可能にする。通信速度や接続性、機能性の向上といった技術進歩により、スマートフォンは日常のコミュニケーションおよび生産性向上に不可欠な存在となっている。また、音声およびビデオコミュニケーションで広く使用されていることから、プライバシー確保や自己表現を目的として、簡単に音声を変換できるツールへの需要が高まり、音声ジェンダー変換AIの利用拡大につながっている。例えば、英国のオンラインおよび電話比較サービス企業であるユー・スイッチは、2023年2月に、2022年時点で7,180万件の有効なモバイル回線が存在し、2025年までに英国人口6,830万人の95％がスマートフォンを保有すると予測している。こうしたスマートフォン普及の進展が、音声ジェンダー変換AI市場の成長を促進している。
音声ジェンダー変換人工知能（AI）市場を主導する企業
2025年版音声ジェンダー変換人工知能（AI）世界市場レポートにおける主要企業は以下の通りである。
・アマゾン・ウェブ・サービス
・マイクロソフト
・エヌ・ティー・ティー
・アイマイフォン
・ボイスモッド
・イレブンラボ
・デスクリプト
・スピーチファイ
・マーフ
・ウェーブエーアイ
