金属有機化学気相成長（MOCVD）市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「金属有機化学気相成長（MOCVD）市場：タイプ別（GaN-MOCVD、GaAs-MOCVD、その他）、用途別（LED製造、半導体デバイス、光電子デバイス、パワーエレクトロニクス、その他）、最終用途別（民生電子機器、自動車、通信、航空宇宙・防衛、その他）- グローバル市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは金属有機化学気相成長（MOCVD）市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
金属有機化学気相成長（MOCVD）市場の概要
金属有機化学気相成長（MOCVD）は、化合物半導体の高品質な結晶薄膜層を形成するために用いられる先進的な薄膜成膜技術である。本プロセスでは、金属有機前駆体および反応性ガスを加熱されたリアクター内に導入し、分解反応によって基板上に均一な膜を堆積させる。MOCVDは、膜厚、組成、ドーピングを精密に制御できることから、LED、レーザーダイオード、太陽電池、高周波電子デバイスの製造に広く使用されている。大面積で高純度かつ再現性の高い生産を可能にするため、光電子工学、パワーエレクトロニクス、先端半導体製造産業において不可欠な技術である。
Surveyreportsの専門家による金属有機化学気相成長（MOCVD）市場調査の分析によれば、同市場の規模は2025年に15億8,560万米ドルを創出したことが確認されている。さらに、金属有機化学気相成長（MOCVD）市場は2035年末までに27億8,690万米ドルに達する収益を見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約10.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な金属有機化学気相成長（MOCVD）市場分析によれば、先端半導体に対する需要の拡大、LEDおよび光電子部品の採用増加、LEDや高度な光電子デバイスに対する需要の高まり、ならびに化合物半導体およびパワーエレクトロニクス産業の成長を背景として、金属有機化学気相成長（MOCVD）市場の規模は拡大すると見込まれている。金属有機化学気相成長（MOCVD）市場における主要企業としては、Aixtron SE、Veeco Instruments Inc.、大陽日酸株式会社、ASM International N.V.、CVD Equipment Corporation、東京エレクトロン株式会社、NuFlare Technology Inc.、Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.（AMEC）、Jusung Engineering Co., Ltd.、NAURA Technology Group Co., Ltd.、Applied Materials, Inc.、LPE S.p.A.、DCA Instruments Oy、EpiGaN nvなどが挙げられる。
また、本金属有機化学気相成長（MOCVD）市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も備えているのである。
目次
● 金属有機化学気相成長（MOCVD）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● グローバル金属有機化学気相成長（MOCVD）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析であり、2035年までを対象とし、日本を含む各国別に整理したものである。
