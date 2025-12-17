ソフトカバリング床材市場は、年平均成長率（CAGR）4.6％で成長し、2035年までに1,236億米ドルに達すると見込まれている。
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「ソフトカバリング床材市場：製品別（ブロードルーム、カーペットタイル）、流通チャネル別（施工業者、専門店、ホームセンター、その他の流通チャネル）、エンドユーザー別（住宅、商業）- グローバル市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」を発行したと発表した。本レポートはソフトカバリング床材市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
ソフトカバリング床材市場の概要
ソフトカバリング床材とは、快適性、断熱性、吸音性を提供する柔軟で弾力性のある繊維素材から作られた床材を指す。主な種類には、カーペット、カーペットタイル、ラグ、繊維系床材が含まれ、羊毛、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどの天然または合成繊維から製造される。これらの床材は、足触りの柔らかさや温かみ、美観の多様性から、住宅、商業施設、ホスピタリティ分野で広く使用されている。ソフトカバリング床材は室内の音響性能を向上させ、断熱性を高めるとともに、多様な色彩、柄、質感を通じて視覚的魅力を付加する。快適な室内空間への需要、設計の柔軟性、ならびに環境配慮型で低VOCの材料に対する需要の高まりが、市場成長を後押ししているのである。
Surveyreportsの専門家によるソフトカバリング床材市場調査の分析によれば、同市場の規模は2025年に927億米ドルを創出したことが確認されている。さらに、ソフトカバリング床材市場は2035年末までに1,236億米ドルに達する収益を見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約4.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なソフトカバリング床材市場分析によれば、意匠性が高く快適な室内空間の人気拡大、商業およびホスピタリティ分野での採用拡大、快適性および遮音性に対する需要の高まり、ならびに室内デザインの美観や持続可能な材料への関心の高まりを背景として、ソフトカバリング床材市場の規模は拡大すると見込まれている。ソフトカバリング床材市場における主要企業としては、Mohawk Industries, Inc.、Shaw Industries Group Inc.、Tarkett、Forbo Management SA、BASF SE、Gerflor、Interface Inc.、Beaulieu International Group、Sika India Pvt. Ltd.、Fosroc Inc.、Dow、Arkema S.A.、Ashland Inc.、Mapei S.p.A、MUHU、Construction Materials Co., Ltd.、Holcimなどが挙げられる。
また、本ソフトカバリング床材市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も備えているのである。
