Logpresso、シリーズBで160億ウォン(約17億200万円)を調達し、AIセキュリティ・エージェントへの移行を加速

- XDR全体にわたる自動化と自律化 - 「次世代AI活用型の検知・分析・対応モデル」の構築

- グローバル展開を拡大し、日本におけるパートナーシップとリファレンスを強化

韓国、ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- クラウドネイティブSIEMのリーディングプロバイダーであるLogpresso （創業社長： 梁 烽烈（ヤン・ボンヨル））は、AI駆動型セキュリティ・エージェント・モデルへの移行を推進するため、シリーズBで160億ウォン（約17億200万円）を調達したことを発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251215484038/ja/

Logpresso創業社長 ヤン・ボンヨル （写真：Logpresso）

Logpressoは、コンラッド・ソウルで開催した記者会見において、この資金調達ラウンドを発表し、長期的なビジョンと戦略的ロードマップを公開しました。

2013年に設立されたLogpressoは、クラウドSIEM分野のリーダーとして広く認められており、多様な業界に向けて、サイバーセキュリティ、IT運用、不正検知（FDS）向けのセキュリティオペレーション（SecOps）プラットフォーム技術を提供しています。国内外の市場での成功を基盤として、Logpressoは2023年にSaaS型のLogpresso Cloudを発表し、エンタープライズ企業およびスタートアップの顧客から高い信頼を得ています。

シリーズBラウンドには、KB Investmentを含む既存投資家に加え、新規の機関投資家の双方から出資を集めました。この資金調達は、Logpressoの技術的リーダーシップとグローバルな成長ポテンシャルに対する継続的な信頼を示すものです。

「Logpressoは、AIベースのセキュリティ運用への移行において最も進んだ企業の1つとして際立っています。同社のセキュリティプラットフォームはクラウド時代に特化して構築されており、今回の投資により、同社がAIイノベーションを推進し、グローバル市場における競争力を迅速に実証できるようになると確信しています」とKB Investmentのディレクターであるイ・ジュンソクは述べました。

新たな資金は、以下の戦略分野に重点的に投入されます。

・ AIベースの次世代セキュリティ・エージェント・モデルへの移行

・ SaaS提供を通じたグローバル展開の拡大

・ M&Aおよび戦略的アライアンスによるXDR（拡張ディテクション&レスポンス）開発の推進

「今回の資金調達により、セキュリティ運用のあらゆる段階に人工知能を統合する、AIエージェント中心のセキュリティモデルを本格的に採用できるようになります」と、Logpressoの 創業者兼代表取締役社長である梁 烽烈(ヤン・ボンヨル) は述べました。

同氏はさらに、次のように付け加えています。「実戦で磨かれた当社の製品群を単一のXDRプラットフォームに統合し、AIを中心に再設計することで、脅威ハンティングからインシデント対応までのプロセス全体を自動化し、検知性能と運用効率を最大限に高めていきます。」

堅固な国内顧客基盤を土台として、Logpressoは日本でのパートナーシップ拡大を皮切りに、グローバル市場への参入を本格的に加速していきます。同社はすでにクラウドSIEM市場において技術的リーダーとしての地位を示しています。

「日本のSIEM市場は約3,500億ウォン( 約372億3,400万円)規模で、年平均成長率22%で拡大しています。当社は、グローバルに最適化されたSaaS製品を武器に迅速な市場参入が可能な立場にあり、その準備を進めています」と、Logpressoの最高ビジネス責任者である具 東彦(グ・ドンオン) は述べました。

Logpressoはまた、セキュリティ機能の拡充とグローバル事業開発の加速に向けて、戦略的M&Aおよび技術連携を積極的に進めていきます。これらの取り組みにより、同社は製品ポートフォリオを拡大し、グローバル競争力を強化することを目指しています。

これまでにLogpressoは、過去のラウンドを含めて総額230億ウォン（ 約24億4,700万円）の資金を調達しています。

・ シードおよびシリーズA（2019年、2023年）で70億ウォン( 約7億4,500万円)

・ シリーズB（2025年）で160億ウォン(約17億200万円)



左からLogpresso CFOパク・ヒョングン、創業社長 ヤン・ボンヨル、最高ビジネス責任者 グ・ドンオン（写真：Logpresso）

Logpressoについて

Logpresso Inc. （創業社長： 梁 烽烈（ヤン・ボンヨル） 、www.logpresso.com ）は、クラウドネイティブSIEMの専門企業として2013年に設立されました。同社名は、大量のマシンデータから有益なインサイトをエスプレッソマシンのように迅速かつ効率的に抽出するという使命を反映しています。

現在、Logpressoはクラウドベースのセキュリティ運用のパイオニアであり、サイバーセキュリティ、IT運用、不正検知の分野にソリューションを提供しています。2023年にはSaaSプラットフォームである Logpresso Cloud を立ち上げ、SecOps領域におけるリーダーシップをさらに強化しました。12周年を迎える中でLogpressoは、官公庁、金融、エンタープライズ分野において、その機能性、性能、拡張性が評価され、業界からの信頼を獲得し続けています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251215484038/ja/

Contacts

Logpresso

Marketing Lead

Minkyung Hwang

mk.hwang@logpresso.com

Peak&Co

Director

Jinah Ryu

jinah@peaknco.com

Source: Logpresso Inc.





