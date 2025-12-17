OAG¡¢¸µ¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Êー´´Éô¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Õ¤ò¿·CEO¤ËÇ¤Ì¿
¥í¥ó¥É¥ó--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- OAG¤ÏËÜÆü¡¢¸µ¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Êー´´Éô¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Õ¤ò¿·¤·¤¤ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢OAG¤ÎºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Õ¤Ï¡¢OAG¤ÎÊÑ³×´ü¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿13Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¡¢Â¾¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë´Ø¿´»ö¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂàÇ¤¤ò·è°Õ¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥¥ã¥í¥¦¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Õ¤Ï2024Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æ±¼Ò¤ÎÌî¿´Åª¤Ê¼¡¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤È·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î²ÃÂ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Õ¤¬¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÈAI¼çÆ³¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¼´¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤È¡¢OAG¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£OAG¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë°ÊÁ°¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Õ¤Ï¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Êー¤Î¼¹¹Ô´´Éô¤ò´Þ¤á¡¢Î¹¹Ô¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾åµé¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ºâ»º¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¸Ø¤ë´ë¶È¤òÎ¨¤¤¤ëÌò¿¦¤Ë½¢¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿®ÍêÀ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢³×¿·À¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
OAG¤Î¥²¥Ï¥ó¡¦¥¿¥ë¥ï¥Ã¥Æ²ñÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ÎÇ¤Ì¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶¯¸Ç¤Ê¸å·Ñ¼Ô°éÀ®·×²è¤È¡¢°ÂÄêÀ¡¢·ÑÂ³À¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢OAG¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢º£¸å¤âÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¡¦¥¥ã¥í¥¦¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î´Ö¡¢°Ü¹Ô´ü´Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼èÄùÌò²ñ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×
OAG¤ÎCEOÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥¥ã¥í¥¦¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOAG¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¿ô¡¹¤ÎÊÑ²½¤ÎÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Åö¼Ò¤Îº£Æü¤Î»Ñ¤òÃÛ¤¯°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤½¿·¤·¤¤Ã¯¤«¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿¿Íºà¤Î½¸ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ÎÌöÆ°Åª¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎOAG¤ÎÌ¤Íè¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
OAG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OAG¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÎ¹¹Ô¶È³¦¸þ¤±¤Î¼çÍ×¤Ê¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¡µë¤È¼ûÍ×¡¢²Á³Ê¥Çー¥¿¤ò°ì¸µÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¶È³¦½é¤ÎÃ±°ì¥½ー¥¹¤Ç¤¹¡£OAG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.oag.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20251216383692/ja/
Contacts
Dominique.Leroux@oag.com
Source: OAG