株式会社マウンテンディアー(所在地：群馬県太田市、代表取締役：山鹿雅明)が展開するニットブランド「OTA KNIT(オオタニット)」の定番アイテム「ちくちくしないマフラー」および「ふわふわカシミヤショール」の2商品が、日本の優れた“おもてなし”の心を体現する商品・サービスを選定するOMOTENASHI Selection(おもてなしセレクション)において、金賞を受賞いたしました。









【 受賞の背景 】

OMOTENASHI Selectionは、「世界に発信したい“日本ならではの魅力”」を基準に、有識者による厳正な審査を通じて選定されるアワードです。





今回の受賞では、

・肌へのやさしさ

・素材選びと国内生産へのこだわり

・使う人を思いやる設計思想

といった点が高く評価されました。









【 「ちくちくしないマフラー」について 】

最高級品種の羊毛を使用し、繊維の選定から編み設計、仕上げ工程まで徹底的に見直すことで、

“ウール＝ちくちくする”という固定観念を覆すやさしい肌触りを実現しました。首元に直接触れるものだからこそ、年齢や性別を問わず安心して使えることを大切にしています。コンパクトなサイズ感とギフト仕様のパッケージも特徴で、贈り物としても高い支持を得ています。





【金賞】ちくちくしないマフラー





【 「ふわふわカシミヤショール」について 】

厳選されたカシミヤ原料の中でも、特に品質の高い素材を使用。繊細な糸をあえて単糸で編み上げることで、非常に軽く、空気をまとうような“ふわふわ感”を実現しました。暖かさと上品さを兼ね備え、日常から特別なシーンまで幅広く活躍する一枚です。





【金賞】ふわふわカシミヤショール





【 OTA KNIT(オオタニット)について 】

OTA KNITは、戦後日本のニット産業を支えてきた群馬県太田市のものづくりの歴史を背景に誕生した地域ブランドです。国内生産にこだわり、素材・技術・ストーリーを大切にしたニット製品を発信しています。





今回のOMOTENASHI Selection 金賞受賞を通じて、

OTA KNITはこれからも日本ならではの“やさしさ”と“心地よさ”を世界へ届けてまいります。









【 会社概要 】

株式会社マウンテンディアー

所在地 ： 群馬県太田市富沢町239-6

代表 ： 山鹿 雅明

設立 ： 2012年4月

事業内容： レディースブランド「to touch」の企画・生産・卸業

地域ブランド「OTA KNIT」の運営

URL ： https://mountain-deer.com/