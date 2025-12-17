近畿地区を中心に16店舗、そば・うどん店を運営している株式会社清修庵(本社：〒607-8131 京都府京都市山科区大塚南溝町60-10、代表取締役：森 大生)が、長年人気商品であったカレーうどん、カレー蕎麦、カレー丼のカレー粉をリニューアル。京都の香辛料メーカー甘利香辛株式会社と共同開発したカレー粉を使用した形でリニューアルしました。ぜひこの機会にご賞味ください。





清修庵特製スパイシーカレーうどん(蕎麦)





清修庵特製スパイシーカレー丼





▼販売開始の背景

清修庵のメニュー開発の根本は四季を大切にしています。四季を表現する方法として食材はもちろんのこと、視覚(色、器、楽しさ)を楽しめるように開発しています。この度大人気商品であるカレー(蕎麦、うどん、丼)のカレーをリニューアルしました。従来カレーにもこだわりを持っており数種類のスパイスをブレンドし、当社で調合していましたが、もっとおいしいカレーの味を追求するために、京都の香辛料メーカー甘利香辛株式会社とタイアップして清修庵のオリジナルカレー粉を開発しました。試作を数十回繰り返し、企画から採用まで1年かかりました。このようなこだわりのカレーですので是非ご賞味ください。





▼カレー蕎麦(うどん)、カレー丼詳細

メニュー名 ：カレーそば(うどん)

価格 ：1,050円(税込1,155円)





メニュー名 ：カレー丼

価格 ：1,080円(税込1,188円)





販売店舗：イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店、イオンモール四條畷店、イオンモール伊丹昆陽店、イオンモール草津店、イオンモール和歌山店、アリオ八尾店、フォレオ大津一里山店、イオンタウン四日市泊店、SUINA室町店、MOMOテラス店 (14店舗限定)

※モモテラス店はカレーうどんのみ販売









▼清修庵オリジナルカレーの特徴

清修庵の出汁と親和性のあるカレーパウダーを2種類使用。一つは香り、コク、清涼感をバランスよく配合、もう一つは直火にて焙煎を行った20種類以上のブレンドスパイスと黒コショウのシャープな辛味を生かしたロースト感のある職人仕込みの直火焼きカレールウを混ぜ合わせました。開発で苦労した点はとろみとダマにならない溶けやすさの両立、粘度をつけるためにコンスターチや小麦粉の割合を増やし、その絶妙な加減が開発に時間がかかりました。リニューアル前はスパイスが効いていたので辛口が大好きなお客様に好評でしたが、まろやかさを出したので老若男女、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで召し上がれます。





調理工程1





調理工程2





調理工程3





▼清修庵について

清修庵は、厳選した素材を用いた料理づくりにこだわり続けています。そばには国産そば粉を、うどんの小麦粉も国産を使用し、豆富は国産大豆の豆乳を用いて毎日店内で手づくり。出汁は昆布や鰹節などを厳選し、無添加・無着色で仕上げるなど、素材本来の旨みを大切にしています。また、一品一品に京都らしさを込め、お客様に心からくつろいでいただけるよう、落ち着いた空間と四季の彩りを重視した店づくりを行っています。チェーン店としては全店で同じ味・同じ接客を提供できるよう、調理や接客の標準化を徹底し、効率化や発注システムの導入なども進めています。さらに、従業員が誇りを持って働ける環境を整え、教育や研修を通じて成長を支援しながら、仲間と共に気持ちよく働ける職場づくりを大切にしています。こうした徹底した取り組みが、お客様に安心と笑顔を届ける力になっています。









▼店舗一覧

・清修庵 イオンモール大日店 (大阪府守口市大日東町1-18 イオンモール大日4F)

・清修庵 イオンモール四條畷店 (大阪府四條畷市砂4丁目3-2 イオンモール四條畷 2F)

・清修庵 アリオ八尾店 (大阪府八尾市光町2丁目3)

・かづら野 清修庵 嵐山店 (京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町37-1)

・清修庵 イオンモール高の原店 (京都府木津川市相楽台1丁目1番1号)

・清修庵 イオンモール久御山店 (京都府久世郡久御山町森南大内156-1)

・清修庵 イオンモール北大路店 (京都府京都市北区小山北上総町49-1)

・清修庵 清水店 (京都府京都市東山区清水2丁目211-4)

・清修庵 MOMOテラス店 (京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32)

・清修庵 イオンモール伊丹昆陽店 (兵庫県伊丹市池尻4丁目1-1)

・清修庵 イオンモール草津店 (滋賀県草津市新浜町300番地)

・清修庵 フォレオ大津一里山店 (滋賀県大津市一里山7丁目1-1)

・清修庵 イオンモール和歌山店 (和歌山県和歌山市ふじと台23番地)

・清修庵 イオンモール大和郡山店 (奈良県大和郡山市下三橋町741)

・清修庵 イオンタウン四日市泊店 (三重県四日市市泊小柳町4番5-1号)

・蕎麦酒場 清修庵 SUINA室町店 (京都府京都市下京区四条通室町東函谷鉾町78)





高の原店外観





草津店外観





草津店店内





【(草津店)4名様以上でも落ち着いてお食事可能な席を用意しております】





和歌山店店内





【(和歌山店)小上がりのお座敷の席もございます】









▼会社概要

商号 ： 株式会社 清修庵

代表者 ： 森 大生

所在地 ： 京都市山科区大塚南溝町60-10

設立 ： 1993年9月

事業内容： 外食事業、食品製造業

資本金 ： 1000万円

URL ： https://www.seisyuan.co.jp/









【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

社名 ： 株式会社清修庵

電話番号 ： 075-502-6886

メールアドレス： seisyuan@mui.biglobe.ne.jp

担当 ： 森