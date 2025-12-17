増え続ける教育の選択肢に悩む親が“本音で語れる場”を 「教育しゃべり場 スナック道しるべ」12月より毎月開催決定
合同会社TopSpeed(所在地：沖縄県)は、教育移住、インターナショナルスクール、英語教育、進路選択などに悩む保護者が本音で語り合えるオンラインイベント「教育しゃべり場 スナック道しるべ」を、2025年12月より毎月定期開催することを決定しました。
インターナショナルスクールや教育移住の“きれいごと”を外し、本音で語る場として、保護者同士が安心して悩みを共有できる共学型コミュニティの提供を目指します。
近年、不登校の小中学生は30万人を超え、英語教育・海外教育・進路選択の「正解」が見えにくい時代となっています。一方で、保護者同士が立場や経験を超えて率直に話せる場は限られているのが現状です。
本イベントは、教育移住やインターナショナルスクールなどを実際に経験してきた4名の母親が登壇し、成功談だけでなく迷いや後悔も含めた「リアルな体験」を共有することで、「正解を教える場」ではなく、「迷いを安心して持ち寄れる場」の提供を目的としています。
教育しゃべり場・スナック道しるべ
■“選ぶ教育”の時代に、親の本音を持ち寄る場
英語教育、インターナショナルスクール、中学受験、探究型学習、海外移住… 教育の選択肢は増え続けていますが、その分、親の不安や迷いも複雑化しています
情報はあふれているものの、“本音”で話せる安心なコミュニティが不足している――そうした“本音で語れる場”の希少性に着目し、保護者同士が安心して悩みや迷いを共有できる空間づくりを目指して「教育しゃべり場・スナック道しるべ」は誕生しました。
本イベントは堅苦しいセミナーではなく、日常の延長で安心して話せる場づくりを大切にしています。2025年7月からプレ開催を行ったところ、毎回多くの参加者が集まり「同じ悩みを持つ親の話が聞けて救われた」「きれいごとではない話がありがたい」といった声が寄せられました。
この反響を受け、このたび2025年12月より月例開催を正式決定しました。
■イベント概要
タイトル：教育しゃべり場 スナック道しるべ
開催日時：毎月第3金曜日 22:00-23:00(日本時間)
形式 ：Zoom(顔出し自由・途中参加／退出可)
対象 ：教育・進路・英語教育・海外に関心のある保護者、教育関係者、学生
参加費 ：2,800円／回
※2025年12月19日(金)開催回は無料
申込方法：Googleフォームより
https://forms.gle/tziAcDXDCBej6UxZ8
■イベントに参加できなくても学べる仕組みへ Podcast・Kindle Unlimitedでの配信も開始
「リアルタイム参加が難しい」「家事や移動中に聞きたい」という声を受け、イベント内容はstand.fmでのPodcast配信、およびKindle Unlimitedでの配信も開始します。
これにより、国内外を問わず、好きなタイミングで教育移住・英語教育・進路選択に関するリアルな議論にアクセスすることが可能となり、新しい学びの形を提供します。
stand.fm ： https://x.gd/C5Gfq
Kindle Unlimited： https://amzn.asia/d/8uQkia7
■登壇者
・リアル孟母ベティ
(教育移住4回／インターナショナルスクール・言語・進路設計)
・うらのまい
(教育資金・奨学金・投資思考 × バイリンガル教育)
・Yuriko
(マレーシア・カナダ教育移住／異文化環境での子育て)
・ディーン千賀子
(キャリア教育・英語教育・国際就職)
異なる国・制度・選択を経験してきた保護者だからこそ、
一方向の「正解」ではなく、多様な視点を提示できることが本イベントの特徴です。
■今後の開催テーマ(抜粋)
＜2025年12月19日(金)＞
「18歳までにいくら必要？教育費のROIと給付奨学金を数字で語る夜」(無料)
＜2026年1月16日(金)＞
「現役N高生が語る“通信制No.1”のリアル」
＜2月以降のテーマ＞
「“不登校”は終わりじゃない。現役生と親が語る、選択的不登校から始まる進路の物語」
「サマースクールの本当の価値とリアル」
「IBってどうなの？学生をお迎えして聞いてみた！」
「学校・言語・お金・生活――海外教育移住を甘く見てはいけない理由」
※テーマによりゲスト登壇あり
■教育を「家庭の経営判断」として考える未来戦略NEXT2035
NEXT2035は、「教育・キャリア・お金」を軸に、未来社会を生き抜く力を育む親子向けセミナーやイベントを企画・運営する教育コミュニティです。
地域や経済状況にかかわらず、誰もが学び合える共学空間の創出を目指しています。
公式サイト ： https://next2035.com/next2035
note ： https://note.com/next2035
無料メルマガ： https://qr.paps.jp/XMRsX
■会社概要
会社名 ：合同会社TopSpeed
所在地 ：沖縄県
代表 ：盛 麻衣子
事業内容：教育・キャリア関連イベント／コンテンツ企画運営