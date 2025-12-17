「GPT-5.2」を業界最速で搭載開始 ノーコードAI作成ツール「NuraGrid」、2025年12月12日より最新AIモデルを統合利用可能に
プレスリリース・タイトル
「GPT-5.2」を業界最速で搭載開始 ノーコードAI作成ツール「NuraGrid」、2025年12月12日より最新AIモデルを統合利用可能に
【2025年12月12日】社内にエンジニアがいなくても大丈夫【企業向け】ノーコードAI作成ツール「NuraGrid」を提供する株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：吉丸 彰、以下APOLLO11）は、2025年12月12日より、NuraGrid上で利用可能な新たな生成AIモデルとして、OpenAIが12月11日に発表した最新AIモデル「GPT-5.2」の提供を開始したことをお知らせいたします。
これにより、NuraGridユーザーはChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grokなどの主要モデルに加えて「GPT-5.2」を1つのアカウントから即座に利用可能となり、業務に応じて最先端AIモデルを使い分けることが可能になります。
■発表の背景
OpenAIは2025年12月11日、専門的な知識業務においてこれまでで最も高度なモデルシリーズ「GPT-5.2」を公開しました。GPT-5.2は、44の職種にまたがる明確に定義された知識業務タスクで業界専門家を上回る性能を実現し、知識カットオフは2025年8月31日、最大コンテキストは約400,000トークンに達するなど、スプレッドシートやプレゼンテーションの作成、コード作成、画像認識、長文コンテキストの理解、ツール活用、複雑な多段階プロジェクトの処理など、幅広い作業で高い性能を発揮します。
APOLLO11は、この最新AIモデルをいち早くNuraGridプラットフォームに統合することで、日本企業の業務現場に最先端AI技術を即座に届け、情報洪水に溺れている現代のビジネスパーソンを支援いたします。
■GPT-5.2の主な特徴
1.専門的な知識業務での高性能
GDPvalベンチマークにおいて、GPT-5.2 Thinkingは44の職種にまたがる知識業務タスクで70.9%の勝利・引き分け率を記録。前世代のGPT-5.1（38.8%）から大幅に向上しました。
2.ハルシネーションの大幅削減
匿名化したChatGPTのクエリセットにおいて、誤りを含む回答が前世代比38%減少。調査や文書作成、分析、意思決定支援といった作業での信頼性が向上しました。
3.長文コンテキスト理解能力の強化
最大約400,000トークンのコンテキストを処理可能。大量の文書や情報をまとめて理解・処理できるため、企業の長文ドキュメント分析や契約書レビューなどに最適です。
4.コーディング性能の飛躍的向上
SWE-Bench Proにおいて55.6%を達成。フロントエンド開発や複雑・非標準的なUI作業、3D要素を伴う開発作業でも大幅に強化されています。
5.Vision性能の向上
チャート推論やソフトウェアインターフェース理解におけるエラー率を約半分に削減。画像認識を伴う業務での精度が向上しました。
■NuraGridでの活用方法
NuraGridの既存ユーザーは、新たなアカウント開設や個別のAPI設定を行う必要なく、NuraGridのモデル選択画面から「GPT-5.2」を選ぶだけで即座に利用を開始できます。チャット機能、プロンプトライブラリ、10種類のコアエージェント（NURA、NURA.thinking、NURA.writer、NURA.coder、NURA.agentarchitect、NURA.workspace、NURA.seoなど）のすべてにおいて、GPT-5.2を組み合わせることが可能です。
これにより、自社のナレッジや業務ルールを反映したGPT-5.2ベースの専用AIを短期間で構築し、チーム全体に展開することが可能となります。
