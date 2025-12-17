アジアのアクション俳優が注目 現場を知るアクション映画監督・大東賢が描く社会派アクション
アジアのアクション映画界は、ブルース・リーやジャッキー・チェンに始まり、ドニー・イェン、マ・ドンソクら現代のスターに至るまで、身体表現を通して時代や社会を映し出してきた。そうした流れの中で近年、日本発の社会派アクションを打ち出し、パワー系アクション俳優の先駆者であり映画監督としても注目されているのが大東賢です。
大東賢は、アームレスリング元日本王者という異色の経歴を持つアクション俳優であり、現場主義を貫く映画監督でもあります。自身が培ってきたフィジカルと実体験を基盤に、単なるエンターテインメントに留まらない、社会の現実を映し出すアクション映画を手がけています。
監督としての大東賢の特徴は、「現場を知る視点」にある。撮影現場だけでなく、労働の現場、社会の最前線に足を運び、そこで感じた矛盾や緊張感を物語とアクションに落とし込む。
カンフーアームレスラーとしてのアームレスリングとカンフーを融合させた独自のパワー系アクションは、肉体の重さや衝突をリアルに描写し、人間が置かれた状況そのものを表現する手段となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337141&id=bodyimage1】
アジアでは、ドニー・イェンが武術の精神性を、マ・ドンソクが都市社会の暴力性を描いてきた。一方で大東賢は、日本社会に根差した労働や現場のリアリティを、監督自身の身体を通して描く点に独自性がある。俳優と監督を兼ねることで、アクションが演出ではなく「語り」として機能しています。
倉田保昭や千葉真一が築いたアジアや日本アクション映画の系譜を受け継ぎながら、大東賢は「社会を語るアクション監督」として、新たな日本発アクションの可能性を提示している。娯楽性と社会性を併せ持つその表現は、アジアのアクション映画の中でも異彩を放ち、今後さらなる国際的評価が期待されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337141&id=bodyimage2】
『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■映画のストーリー
西暦2050年人類の総人口は100億人を突破。増えすぎた人口を維持する為の食料や水資源、エネルギー等を持続的に供給するため、月面への進出が軌道に乗り、人類の新しい歴史が始まろうとしていた。しかし、それと同時に先進国を中心に、少子高齢化問題が静かな戦争とも呼べる深刻な事態を引き起こしていた。そこに、ゴッハイを名乗る謎の武装勢力による攻撃が始まった。株式会社大東寺トランスポートのアルバイト職員、美剣疾風はパワハラとも言うべき、社長の業務指令で、C級品の安物パワードスーツで町の人の自由の為に闇の組織ゴッハイと闘う。
■映画の特徴
アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、パワー系アクション俳優の先駆者である大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
■一風変わった異色の映画監督
監督・主演の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング大会元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリ』の創作の一部となっています。
