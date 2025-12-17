【印刷業界向けセミナー】営業効率を倍にする“資料・案件管理の仕組み化”セミナー
スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」を運営する株式会社ミリアド（本社:東京都渋谷区、代表取締役
CEO:樋口 清政）は、2026年1月8日（木）/1月22日（木） AM11:00から、印刷業界向けに、営業効率を倍にする“資料・案件管理の仕組み化” と題して、セミナーを開催することをお知らせいたします。
日々の営業活動の中で、こんな悩みはありませんか？
・案件管理が属人化していて、全体の進捗が見えない
・資料探しや作り直しに時間が取られ、提案に集中できない
・若手営業がなかなか育たない
実はこれらは、個人の問題ではなく“営業の仕組みが未整備”なことが
原因になっている場合がほとんどです。
本セミナーでは、印刷営業向けに
・情報の一元化で時間ロスを減らす方法
・営業資料を“資産”として蓄積・再利用する方法
・属人化しない営業組織づくりの考え方
などをお伝えします。忙しさに追われる営業から
成果が出る営業に変わるヒントを持ち帰っていただければ幸いです。
▼こんな方にオススメ
・営業メンバーの提案品質を安定させたい営業責任者の方
・案件管理が属人化し、チームとして動けていないと感じている方
・若手営業を早く戦力化したいと考えている方
・DXに興味はあるが、どこから始めればよいか分からない方
内 容：営業効率を倍にする“資料・案件管理の仕組み化”
会 期：2026年1月08日（木）／1月22日（木）
時 間：11:00～11:45
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
費 用：なし
申 込：1月08日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_260108
1月22日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_260122
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337113&id=bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社ミリアドについて
商号 : 株式会社ミリアド（英文社名:Miliad, inc.）
代表者 : 代表取締役 CEO樋口 清政
所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 : 2018年11月
事業内容: ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL : https://www.miliad.co.jp
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるよう
なシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造し
ていきます。
■SDGsへの取り組みについて
当社は、SDGsの重点目標として「ジェンダー平等」と「働き方改革」を掲げ、積極的に推進してまいりました。
CEO:樋口 清政）は、2026年1月8日（木）/1月22日（木） AM11:00から、印刷業界向けに、営業効率を倍にする“資料・案件管理の仕組み化” と題して、セミナーを開催することをお知らせいたします。
日々の営業活動の中で、こんな悩みはありませんか？
・案件管理が属人化していて、全体の進捗が見えない
・資料探しや作り直しに時間が取られ、提案に集中できない
・若手営業がなかなか育たない
実はこれらは、個人の問題ではなく“営業の仕組みが未整備”なことが
原因になっている場合がほとんどです。
本セミナーでは、印刷営業向けに
・情報の一元化で時間ロスを減らす方法
・営業資料を“資産”として蓄積・再利用する方法
・属人化しない営業組織づくりの考え方
などをお伝えします。忙しさに追われる営業から
成果が出る営業に変わるヒントを持ち帰っていただければ幸いです。
▼こんな方にオススメ
・営業メンバーの提案品質を安定させたい営業責任者の方
・案件管理が属人化し、チームとして動けていないと感じている方
・若手営業を早く戦力化したいと考えている方
・DXに興味はあるが、どこから始めればよいか分からない方
内 容：営業効率を倍にする“資料・案件管理の仕組み化”
会 期：2026年1月08日（木）／1月22日（木）
時 間：11:00～11:45
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
費 用：なし
申 込：1月08日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_260108
1月22日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_260122
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337113&id=bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社ミリアドについて
商号 : 株式会社ミリアド（英文社名:Miliad, inc.）
代表者 : 代表取締役 CEO樋口 清政
所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 : 2018年11月
事業内容: ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL : https://www.miliad.co.jp
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるよう
なシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造し
ていきます。
■SDGsへの取り組みについて
当社は、SDGsの重点目標として「ジェンダー平等」と「働き方改革」を掲げ、積極的に推進してまいりました。