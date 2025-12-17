英検（R）対策を“AI”で強化！音読・ライティングを即スコア化 オンライン英会話「ワールドトーク」が、無料で使える英検（R）専用AI添削ツールを公開
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇）が運営する、日本人講師メインのオンライン英会話スクール「ワールドトーク」（https://www.worldtalk.jp/）は、英検（R）スピーキングおよびライティング対策に特化した「AI添削ツール」を、2025年12月17日（水）より一般公開いたしました。会員登録後に無料でご利用いただける本ツールでは、従来のオンライン対面学習を補完し、自宅や通学・通勤中にも本番形式の英検（R）対策が可能になります。（※音読ツールの利用には体験レッスンの予約が必要です）
スピーキング・ライティング6観点をAIが多角的に評価
“本番さながら”の練習がスキマ時間で可能に
リリース背景
ワールドトークでは、これまでも英検（R）対策に注力してきました。受講生アンケートでも英検（R）対策は高いニーズがある分野です。とくにスピーキングやライティングといったアウトプット系技能は、評価指標が不明瞭で独学が難しいとされてきました。
また、日々の指導現場においても「自分の書いた英作文が正しいかわからない」「発音が通じるか不安」といった声が講師に多く寄せられており、ワールドトークではこれらの課題をAIの力で解決するべく、独自開発を進めてまいりました。
近年は学校や家庭でのICT活用が加速するなか、AIを活用した「補助的なトレーニングツール」への期待も高まっています。今回のリリースは、そうした学習者・保護者・教育関係者の声に応える形で実現しました。
AIツール紹介
英検（R）ライティングAI添削ツール
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336743&id=bodyimage1】
英検（R）の学習で一般的に求められる観点を参考に、当社が独自にチューニングしたAIが、ユーザーの英作文を以下の6項目で評価・添削。
語彙／文法／内容／構成／指示遵守／総合
それぞれ5段階でスコア化され、具体的な改善アドバイスも表示されます（※AIによる自動提案のため、参考としてご活用ください）。英作文の苦手ポイントが一目で把握でき、書くたびに着実に上達を目指せます。
英検（R）音読AI添削ツール
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336743&id=bodyimage2】
英文音読を録音すると、AIが以下の6項目で発音を総合評価：
発音／流暢さ／正確さ／速度／抑揚／総合
機械的な音声認識ではなく、英検（R）の評価観点を参考に開発されたため、実践的なトレーニングが可能です。
使い方（共通）
・スマホ・PC のブラウザから利用でき、アプリのインストールは不要です。
・結果は1回数十秒で表示され、スキマ時間でも手軽にご活用いただけます。
無料での利用方法
・ ライティングAI添削ツール：会員登録後、マイページから追加料金なくご利用いただけます。
・音読AI添削ツール：会員登録のうえ無料体験レッスンをご予約いただくと、マイページから追加料金なくご利用いただけます。
※回数制限はなく、何度でもご利用いただけます（短時間の連続利用等、システム負荷が高い場合は一時的に制限がかかる場合があります）。
今後の展望
今回のAI添削ツールは、英検（R）合格を目指す方への支援強化の一環であり、今後は学校向けのコンテンツなども準備する予定です。また、TOEIC（R）や大学入試対策といった他の試験への展開も視野に入れており、引き続き「日本人による、学習者目線の英語教育支援」を進めてまいります。
