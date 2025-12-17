







鳥取県内の飲食店の皆様へ

松井酒造合名会社（本社：鳥取県倉吉市）は、2026年より鳥取県内の飲食店様を対象に、飲食店向けの業務用樽商品の提供を本格的に開始いたします。

本事業では、鳥取県内の飲食店限定ビール「MATSUI TOTTORI BEER」の生ビール樽を中心に、チューハイ・サワー、ハイボールなどの商品を展開し、飲食店様の原価改善と収益性向上に貢献します。

■鳥取限定。鳥取でしか飲めない“体験価値”を提供

今回提供する樽商品は、鳥取の飲食店と共に地域を盛り上げていく取り組みとして、鳥取県内の飲食店様限定での提供となります。

「鳥取に来たら鳥取のビールを飲む」

「鳥取を訪れた旅行者が、その土地ならではの一杯を楽しめる」

そんな地域性を活かした飲食体験を、鳥取県内の飲食店様と共に創出していきます。

■味・品質・コストパフォーマンスを重視

松井酒造合名会社は、長年の酒類製造で培ってきた技術を活かし、飲食店での提供に最適な味わいと安定した品質を追求。

全ての商品において日本一安い価格設定※を掲げ、導入しやすく、継続しやすい業務用商品として開発しています。

※自社調べ

■飲食店の“利益が残る樽”を目指して









原材料調達から製造、供給体制までを見直すことで、飲食店様にとって扱いやすく、利益を確保しやすい樽商品を実現。

生ビールだけでなく、ハイボールやサワーといった回転率の高い商材を提供することで、オペレーションの効率化にも寄与します。

■今後の展開

2026年以降、鳥取県内の飲食店様に順次導入を進め、地域に根差した酒類メーカーとして、「鳥取の飲食店と共に育つお酒」を展開してまいります。

■新ビール工場「無料試飲＆見学会」開催

松井酒造合名会社が鳥取県鳥取市気高町に新設した新ビール工場にて、無料のビール試飲＆工場見学会 が開催されます。

開催日：2025年12月20日（土）・21日（日）

会場：松井酒造 新ビール工場（鳥取県鳥取市気高町宝木1139）

内容：工場見学、試飲、製造工程の解説等

参加費：無料

詳細は下記ページをご覧ください。

https://matsuiwhisky.com/20251212press/

ぜひ、この機会に新工場と「MATSUI TOTTORI BEER」の製造現場をご体感ください。









■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■お問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております