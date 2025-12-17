北海道札幌市・富良野市・倶知安町（ニセコエリア）を拠点に、民泊不動産事業とWebソリューション事業を展開するクウカン株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：山本 健太郎）は、2025年10月をもって第3期決算を完了し、同年11月より第4期をスタートさせましたことをご報告いたします。第3期においては、店舗事業の譲渡を行い、経営資源を「民泊不動産」と「デジタルマーケティング」に集中させる戦略的ピボットを断行しました。その結果、主力メディアである「JANKEN」のアクセス増や、富良野エリアでの新規開発プロジェクト「Shikauchi」の成功など、事業基盤の大幅な強化を実現しました。第4期となる今期は、これら事業のさらなる拡大に加え、アジア圏を中心とした海外富裕層へのアプローチ強化と、地域課題である「空き家問題」解決に向けた取り組みを加速させてまいります。

第3期（2024年11月～2025年10月）の業績ハイライト：戦略的な「選択と集中」

第3期は、当社にとって大きな変革の1年でした。7月に店舗事業を譲渡 し、成長著しいインバウンド観光市場と親和性の高い「不動産×Web」領域へリソースを全集中させました。【主な成果】●拠点拡大: 富良野オフィスの本格稼働と、ニセコエリア（倶知安）への事業展開。●メディア成長: 北海道不動産ポータル「JANKEN」および「JANKENマガジン」のアクセス数が順調に推移し、香港・シンガポールなど海外からの流入が増加。●開発実績: 中富良野町での高級貸別荘「Shikauchi Furano」を開業し、夏季シーズンにおいて堅調な稼働を記録。

第4期の事業戦略：北海道の価値を世界へ届ける「空中戦」と「地上戦」

第4期は、第3期で構築した基盤をもとに、以下の3つの柱で事業を推進します。1. 「Web × 不動産」独自の販売戦略「空中戦」の展開当社の強みであるWebコンテンツ制作力（LP、動画、SNS）とSEOノウハウを駆使し、物理的な距離を超えてグローバルな投資家にアプローチする「空中戦」を本格化させます。特に、インバウンド需要の高い富良野・ニセコエリアの物件情報を、英語・繁体字中国語で発信し、中華圏富裕層とのマッチングを強化します。2. 地域密着の課題解決「ゴエン」と「DX支援」地域再生の切り札として、不動産買取サービス「ゴエン」を強化し、相続や空き家問題の解決に取り組みます。また、地域の観光協会や中小企業に対し、当社のノウハウを提供する「伴走型DX支援」を行い、地域経済全体の底上げに貢献します。3. 法改正対応と高付加価値リフォーム2025年の建築基準法改正に完全準拠したリフォーム事業を展開。高断熱化とデザイン性を両立させ、古いストック物件を「稼げる民泊物件」へと再生させます。

代表取締役 山本 健太郎のコメント

第3期は、当社が何を目指す企業なのかを明確にする1年でした。リテール事業からの撤退と不動産・ITへの集中は大きな決断でしたが、結果として富良野・ニセコという世界が注目するフィールドで、確かな手応えを得ることができました。第4期は、この『クウカン独自のモデル』をさらに磨き上げ、北海道の素晴らしい資産を世界中の人々に届けるとともに、地域の皆様と共に発展するエコシステムを構築してまいります。投資家の皆様、金融機関の皆様、そして地域のパートナーの皆様には、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

会社概要

社名クウカン株式会社 / Kukan Inc.設立2022年11月29日資本金1,000,000円代表者山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto所在地富良野オフィス〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7札幌オフィス〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1免許番号宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

①民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援②クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援③不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事④Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

