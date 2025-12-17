ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『あきたこまち』の還元率ランキングを発表します。

【あきたこまちの還元率1位】岡山県井原市の無洗米 岡山県産 あきたこまち 8kg

還元率 43.64％寄付額 22000円

あきたこまちの単発（非定期便）の還元率1位は、岡山県井原市の「無洗米 岡山県産 あきたこまち 8kg」です。コシヒカリを親に持つあきたこまちは、甘みや旨みが強く、味のバランスが非常に良いと評価されています。米の表面には、ビタミンB1やナイアシンといった水溶性の栄養素が含まれてて、無洗米は研がずに炊くため、栄養素を損なうことなく摂取できます。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『あきたこまち』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/akitakomachi.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。

■還元率の計算方法還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100

1万円の寄付で、1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100）3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100）5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100）となります。

つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/