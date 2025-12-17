株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、ファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、フランス発のプレミアムウォッチブランド「BALTIC（バルチック）」より、天然石を用いたドレスウォッチ「Prismic Stone（プリズミック ストーン）」を発売いたします。

▶自然が生んだ4種のストーンダイヤル

本作に採用された4種のストーンダイヤルは、いずれも千年以上の時をかけて自然が生み出した、唯一無二の表情を宿しています。淡いピンクと白が溶け合い、光を受けるたびに乳白色のニュアンスが浮かぶ「ピンクアルバイト」。深いグリーンの地に赤い斑点が散り、古来“血の石”として語り継がれてきた「ブラッドストーン」。複雑な渦模様が幾層にも重なり、嵐の空を思わせる奥行きと動きを宿した「ピーターサイト」。青の濃淡が層を成し、夜明け前の空を思わせるグラデーションを描く「デュモルチェライト」。同じ石でも模様や色合いはすべて異なり、一本一本が自然の手によって描かれたアートピースです。

▶素材美を引き立てる、精巧なケースデザイン

天然石の豊かな表情を引き立てるため、文字盤にはヘアライン仕上げのドーフィン針と、ポリッシュ仕上げのアプライドインデックスを配置。6時位置のスモールセコンドは石の表面に精巧に固定され、素材の美しさを損なうことなく、機能性と洗練を両立しています。36mmケースは、クラシックな“カクテルウォッチ”を想起させる5パーツ構造を採用。ベゼル、ラグ、裏蓋にはステンレススチールを、センターケースには繊細な粒感を持つグレード5チタンを使用しています。二層構造のベゼルは、上面のポリッシュと下層のサーキュラーブラッシュが柔らかなコントラストを描き、コンパクトながら高度な造形美を実現しました。

▶信頼のスイス製ムーブメントと上質な装着感

ムーブメントには、耐久性と信頼性で定評のあるLa Joux-Perret製のスイス製手巻きキャリバーを搭載し、約50時間のパワーリザーブを確保。ケースバックのサファイアガラスからは、装飾が施されたムーブメントを鑑賞できます。ストラップには、文字盤の表情に合わせたブラック／キャメルのカーブレザーストラップを組み合わせました。ケース厚は9.2mm（ガラス除き7.4mm）と極めてスリムで、天然石の力強い個性と、ドレスウォッチとしてのエレガンスが美しく調和した一本に仕上がっています。

▶発売日

2025年12月20日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道、ビヨンクール キャッスルにて先行販売を開始。その後、2025年12月22日（月）より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアにて一般発売いたします。

PINK ALBITE

品番：BL-Pri-StonePA-SCB価格：\275,000(税込)

BLOODSTONE

品番：BL-Pri-StoneBS-SCC価格：\275,000(税込)

PIETERSITE

品番 ： BL-Pri-StonePS-SCC価格 ： \302,500(税込)

DUMORTIERITE

品番：BL-Pri-StoneDR-SCB価格：\275,000(税込)

商品詳細ケース：316L ステンレススチール/グレード5チタニウム ケースサイズ：36mm 厚み:9.2mm（ガラス除くと7.4mm） 防水機能：3気圧 ガラス：ダブルドームサファイアガラス ムーブメント： La Joux-Perret D100 手巻き パワーリザーブ:50時間

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道BeyondCool キャッスルH°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321