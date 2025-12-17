ベクスト株式会社(代表取締役社長：石井哲、本社：東京都目黒区、以下 ベクスト)は、デロイト トーマツ グループが運営する共創型AI体験施設「Deloitte Tohmatsu AI Experience Center(以下 AEC)」へアライアンス企業として参画し、生成AI技術を活用したVextシリーズ製品によるコンテンツの提供を開始したことをお知らせします。









■AEC参画のねらい

ベクストはデロイト トーマツ グループとの共創により、長年培ってきたテキストマイニング技術と生成AIを融合させ、業務変革の推進を通じて顧客の課題解決を図り、イノベーション創出と技術提供価値の最大化を目指します。









■Deloitte Tohmatsu AI Experience Centerとは？

Deloitte Tohmatsu AI Experience Centerでは、経営課題の解決やAIを活用した事業・業務の変革を実現すべく、短時間でAIについてのビジネス実装における解像度を圧倒的にあげられるプログラムを用意しています。最新のAI技術を備えたデモ機ゾーンとワークショップゾーンから構成され、顧客課題ごとにカスタマイズされた体験及び構想の場を提供します。

そして、デロイト トーマツ グループのあらゆる業務・業界の知見者やAIの専門家、さらに様々なアライアンス企業とともに、企業のAIの導入・最適化・統合・変革を支援していきます。









■AECに関するご紹介サイト

Deloitte Tohmatsu AI Experience Center 共創型AI体験施設 | デロイト トーマツ グループ

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/ai-experience-center.html





AEC体験セッションの様子





■Vextシリーズのコンテンツ・技術紹介

AECでは生成AIと操作性の高いUI・UXが支える次世代オペレーションによる品質・効率・育成の一括改善を可能としたコンタクトセンター向けの自動要約ソリューション「VextResume＋ powered by LLM」や、チャット形式で質問をする事で、誰もが簡単に顧客の声(VOC=Voice of Customer)を深く分析し結果や洞察を得る事で意思決定を加速させる、生成AIとテキストマイニング技術を融合した分析AIエージェント「VextAgent(仮名・開発中)」をご覧いただけます。









■メッセージ





合同会社デロイト トーマツ パートナー 住川 誠史





「この度、ベクスト株式会社様をDeloitte Tohmatsu AI Experience Centerのアライアンス企業としてお迎えできることを大変嬉しく思います。デロイト トーマツは、AIとデータサイエンスの専門性、幅広い業界知見、そして多様なアライアンス企業との共創力を活かし、日本企業のDX・業務変革を加速してまいります。ベクスト様の高度なテキストマイニング技術と生成AIの融合は、顧客体験や意思決定の質を高める大きな力になると確信しています。AECを通じて、より多くのお客様に最先端のAI活用の場と価値をご提供し、社会全体のイノベーションを共に推進してまいります。」





ベクスト株式会社 代表取締役社長 石井哲





「これまで、当社はVOC分析を主体とするソリューションを展開しており、『生成AIとテキストマイニングの融合』による高い信頼性とホワイトボックス性を併せ持つ製品群を、業界に先駆けて開発し、市場導入して参りました。今回、デロイト トーマツ様との共創を強化すべく、AECに参画させて頂く事が出来ましたので、最新のエージェント機能を活用した『誰でも容易かつ高度なVOC分析を実現する新製品や新機能』を展示・ご紹介させて頂く事で、さらに多くのお客様にご活用頂ける様、邁進致します。」









■両社の協業体制と今後の展望

今後は、AECを起点としたワークショップや共同セッションの開催を通じて、デロイト トーマツ グループとの協業体制を一層強化し、企業の生成AI導入・活用を支援してまいります。また、AI Factory as a Service(AI FaaS)などの関連サービスとも連携し、実装・運用までを見据えた支援を展開していく予定です。

当社は、生成AIの社会実装を加速させるべく、今後もアライアンス企業として連携を深めながら、業務変革・価値創出に貢献してまいります。









■ベクストについて

ベクストは、テキストマイニング専門のソリューション＆コンサルティングベンダーであり、その活動は1996年からコマツ及びコマツソフト(現クオリカ株式会社)との共同プロジェクトとしてスタートしました。2013年からはクオリカ株式会社より分社・独立し、ベクスト株式会社としての活動を開始しております。近年は最新の生成AIとテキストマイニング技術・ノウハウを融合した製品や機能開発を進めており、VextMinerを中心としたVextシリーズは、金融から製造・通信分野のトップ企業でのVOC分析で幅広いユーザーから高く評価されています。









ベクスト株式会社

代表取締役社長： 石井 哲

設立 ： 2013年3月

本社 ： 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー7F

URL ： https://www.vext.co.jp