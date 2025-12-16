ダディメディアで育児情報発信中

STOVAG（代表：玉田太郎）は、子育て中の父親が抱える「孤独」を解消し、育児をエンターテインメントのように楽しむためのパパ特化型SNSアプリ『theダディ！』の開発プロジェクトを始動いたします。本アプリの2026年4月（予定）の正式リリースに向け、2025年12月16日よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、先行会員（0期生）および、新たなパパ市場を共に創出するパートナー企業の募集を開始いたしました。

実施期間：2025年12月16日 ～ 2026年1月31日

■ 背景：共働き7割超の時代、パパに必要なのは「情報」より「仲間」

現在、共働き世帯は7割を超え、男性の育児参加は当たり前の時代となりました。しかし、母親向けのコミュニティや情報は充実している一方で、父親が本音で悩みや喜びを共有できる「居場所」は依然として不足しています。「地域にパパ友がいない」「職場や家庭での悩みを吐き出せない」といった「パパの孤立（男性の産後うつリスク）」は、家族全体の笑顔を曇らせる要因にもなりかねません。私たちは、既存のSNSでは言いにくい本音を共有し、互いに称賛し合えるデジタル上の「第3の居場所」を構築することで、この社会課題を解決します。

■ プロジェクト概要：『theダディ！』とは

「孤独なパパをゼロへ。」をミッションに掲げ、パパの育児参加を義務感ではなく「楽しさ」に変えるコミュニティアプリです。1. 称賛文化で「自己肯定感」をアップ 仕事との両立、育休中の孤独、単身赴任や主夫など、パパたちが置かれる環境は様々です。そんな日々の奮闘を気軽に投稿し、「お疲れ様！」のスタンプで互いに称え合うことで、パパの自己肯定感を高めます。2. ゲーム感覚で育児を楽しむ 共通の趣味で盛り上がる掲示板や、直感で遊べる二択アンケート、さらに自分のタイプがわかる性格診断『マイダディタイプ』など、楽しめる機能が満載です。ログインや投稿を続けると「称号バッジ」がランクアップするなど、まるでゲームを攻略するように日々の育児習慣を楽しめます。今後も、パパが気軽に思いを発信（アウトプット）できる多彩なコンテンツを追加予定です。3. リアルな「パパ友」が見つかる検索機能 「同い年の子を持つパパと話したい」「近所の遊び場情報を交換したい」。そんな時は、お子さんの年齢や居住地で検索が可能。境遇の近い仲間をすぐに見つけられ、気の合う「リアルなパパ友」作りを強力にサポートします。

■ 企業・ブランド担当者様へ：パートナー募集について

本プロジェクトでは、アプリ開発資金の調達と同時に、「男性育児を応援する企業」としてブランド価値を共に高めていただける「共創パートナー」を募集しております。これからの消費の鍵を握る「育児参画層（アクティブなパパ）」に対し、ダイレクトにアプローチできる場を提供します。＜募集するパートナーシップの形態＞創業スポンサー（法人プラン）： アプリ内バナー掲載、特集記事での紹介、公式パートナー認定バッジの付与など。コラボレーション・物品協賛（モニター企画）： クラウドファンディングの支援者（0期生パパ）に向けた、貴社製品のサンプリングやモニター提供。 「自社商品を熱量の高いパパたちに使ってほしい」「リアルな感想が欲しい」という企業様に最適です。金銭的な支援だけでなく、物品提供でのコラボレーションも歓迎いたします。【想定するパートナー企業様】男性育児関連グッズメーカー、アパレルブランド家事代行、シッターサービス、保険、不動産関連メンズコスメ、ヘルスケア、食品・飲料メーカー など「子育てパパを応援している」という姿勢を社会に示したい全企業様■ クラウドファンディング実施概要プロジェクト名： 孤独なパパをゼロへ。パパ特化型SNS『theダディ！』開発プロジェクト期間： 2025年12月16日 ～ 2026年1月31日目標金額： 100万円主なリターン：【個人向け】0期生メンバー権利： アプリ内の限定バッジ付与、プレミアム機能の永年無料権、限定Tシャツなど。【法人向け】スポンサープラン各種： 企業ロゴ掲載、バナー広告配信、「子育てパパ応援企業」認定バナーデータの提供など。

代表メッセージ

「近年、男性の育休取得率は向上し、制度面の拡充は急速に進んでいます。しかし、その一方で『パパのメンタル支援』は置き去りにされたままです。既存の育児サービスの多くはママ向けで、パパ特有の悩みや心理的なハードルを解消するには至っていません。また、情報過多なSNS社会では、正しい情報は見つかっても、『弱音を受け止めてもらう場所』は見つかりにくいのが現状です。検索やAIで『正解』は出せても、人の孤独を癒やす『心のケア』は人間にしかできません。『theダディ！』は、制度の隙間に落ちてしまったパパたちの声を拾い上げ、共感と称賛で繋がるためのプラットフォームです。 企業の皆様、メディアの皆様。パパが笑えば、家族も、社会ももっと豊かになる。この新しい社会インフラ作りへの挑戦に、ぜひ力を貸してください。STOVAG 玉田

■ 今後の展望

今回のクラウドファンディングを通じて集まった資金は、アプリの開発費およびコミュニティ運営費に充当いたします。2026年4月の正式リリースを目指し、まずは支援者の皆様と共にβ版でのテスト運用を開始する予定です。【本件に関するお問い合わせ・協賛のご相談】 STOVAG（12月26日より 株式会社STOVAG） E-mail：info@thedaddy-media.com ※「まずは話を聞いてみたい」「商品提供でのコラボは可能か？」など、お気軽にご相談ください。