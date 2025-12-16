秋元康のプロデュースにより2010年に誕生した大阪・難波を拠点に活動するアイドルグループ、NMB48。11月に小嶋花梨、12月に川上千尋が、長年活動してきたグループを離れる。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、グループを牽引してきた2人、そして新生NMB48への転換期を記録したドキュメンタリーを全2回にわたってお届け！いましか見ることのできないNMB48の姿を追う。





■■番組情報■■

＜番組名＞

NMB48 The Next Stage -To Last Show 川上千尋-

＜放送日時＞

2025/12/22(月)23:00～23:30

[再]2026/1/5(月)22:00～22:30

＜番組内容＞

2012年12月にNMB48 4期生として加入。表現力豊かなパフォーマンスでグループの中心メンバーとして活躍した川上千尋が、12/23(火)に「NMB48 川上千尋 卒業コンサート～アイドルちっひーのラストイニング～」を開催。そんな彼女と、3代目キャプテン・塩月希依音を中心とした新生NMB48の新たな船出となる新曲「青春のデッドライン」ミュージックビデオ撮影に密着したドキュメンタリーを、卒業コンサート前夜にオンエア。最後のコンサートへと向かう川上千尋が残すグループへのメッセージ。その先で新生NMB48が見据えるステージとは……。









＼第1弾 小嶋花梨卒コン当日密着もリピート放送！／

■■番組情報■■

＜番組名＞

NMB48 The Next Stage -On Last Show 小嶋花梨-

＜放送日時＞

[再]2025/12/22(月)22:00～23:00

＜番組内容＞

2016年6月にNMB48 5期生として加入。初代キャプテンの山本彩の後を受けて、2代目キャプテンを約6年間務めた小嶋花梨が、11/9に「小嶋花梨 卒業コンサート ～大好きなNMB48へ～」を開催。その卒業コンサートの舞台裏に密着。自身で組んだセットリスト、ステージ演出……最後にファンに届けたかった想いにカメラを向けた。思い出の地・大阪で語る小嶋花梨にとっての“キャプテン”とは。そして、3代目キャプテン・塩月希依音を中心に新たに生まれ変わっていくNMB48、卒業を決めたいまだから打ち明けられた後輩たちへの想い……。新時代へ向けて動き始める。









▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/program/detail/nmb48-the-next-stage-2512/





