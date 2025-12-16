平素より医療機関向けセミセルフレジ『OWEN（オーエン）』（https://owen-syspo.com/）をはじめとする当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。『OWEN』を運営するシスポ（京都府京都市、取締役：山中裕樹、中井貴士、梶谷正博）は、医療機関向けセミセルフレジ「OWEN（オーエン）」の導入事例として、しのみや内科クリニック（大阪府吹田市）様のインタビュー記事を公式サイトにて公開しました。**▼導入事例https://owen-syspo.com/voice/shinomiya-clinic/**

開業準備の段階から懸念されていた課題について、OWEN導入によってどのように解決されたのか、また選定に至った理由などを詳しく伺いました。

導入の背景：開業時から「スタッフの負担」を最小限に

しのみや内科クリニック様では、開業準備の段階から「手動レジによる違算リスク」や「毎日の現金集計」がスタッフの大きな負担になると懸念されていました。また、コロナ禍後の開業ということもあり、感染リスクを減らすために「直接的な現金の授受を最小限にしたい」という強い思いがありました。

選定の決め手：「システムダウン」のリスクを回避する、あえての「バーコード連携」

機器選定の際、他社の自動精算機も検討されましたが、最終的にOWENを選ばれた最大の理由は「バーコード連携」によるリスク管理でした。一般的なレジと電子カルテの「データ連携」の場合、レジか電子カルテのどちらか一方に不具合が起きると、両方が一時的に使えなくなる可能性があります。 一方、OWENの「バーコード連携」であれば、システムが独立しているため、そうした連鎖的なトラブルを回避できます。「止まらない会計業務」を維持できるこのリスクヘッジの仕組みが、導入の決め手となりました。

導入後の成果：「数え間違いゼロ」で定時退勤が当たり前に

導入後は、現金管理のミスが一切なくなり、以下の成果が出ています。**【主な導入効果】****・現金管理のミスが「ゼロ」に**お金の数え間違いが一切なくなり、日々の集計作業が格段に楽になりました。**・スタッフ全員が「定時退勤」**締め作業がスムーズになり、残業のない働き方を実現しています。**・患者様の利便性向上**途中から導入したキャッシュレス決済も、現在は約半数の患者様が利用。高額なワクチン接種時などもスムーズに会計できています。**＜院長先生のコメント＞**「現金管理に関する課題は完全に解決されました。最大のメリットは、お金の数え間違いが一切なくなったことです。スタッフ全員が、定時退勤できています。現金管理の正確性、集計作業の効率化、そして患者様の利便性向上という点で、OWENは非常に優れたシステムです。」

インタビュー記事の全文では、導入時の配線に関するリアルな体験談や、発熱外来でのトラブル防止エピソードなども詳しくご紹介しています。これから開業を控えている方や、レジの入れ替えを検討されている方にとって、大変参考になる内容です。**▼導入事例インタビュー全文はこちらhttps://owen-syspo.com/voice/shinomiya-clinic/**

▼お問い合わせ

**・電話：075-600-2828・お問い合わせ・デモで相談： https://owen-syspo.com/contact/**

シスポおよび『OWEN』は、今後も医療現場の声に耳を傾け、医療機関様の業務効率化とスタッフ様の「働きやすい環境づくり」に貢献してまいります。

**＜セミセルフレジ『OWEN』について＞**患者様の会計をスムーズにし、医療機関様、動物病院様の業務負担・ストレスの軽減を可能にするセミセルフレジです。両面タッチパネルで患者様へのご案内もしやすく、クレジットカードや電子マネー、QR決済も利用でき利便性にも優れた商品です。ユーザー様には、リモートによるスピーディなサポートも実施しています。・公式サイト：https://owen-syspo.com/

**＜シスポについて＞**・所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1京都山科ビル5F・代表者：取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士・設立：2015年10月1日・事業内容：医療用情報システムの開発・販売及び保守、情報機器の販売及び保守、システムソリューションの受託開発、保守資産の運用など・企業サイト：https://sys-po.co.jp/