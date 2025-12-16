血栓回収デバイス市場：市場規模、シェア、成長動向および主要メーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、市場調査レポート「血栓回収デバイス市場の将来動向と機会分析 ― 2025年～2035年」の発刊を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うための指針を提供します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
血栓摘出装置の世界市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率6.9%を予測し、2035年末までに33億9000万米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は16.4億ドルでした。
血栓回収デバイス市場は、虚血性脳卒中、深部静脈血栓症（DVT）、肺塞栓症（PE）、急性心筋梗塞などの血栓性疾患の世界的な増加を背景に、力強い成長を示しています。血栓回収デバイスは、動脈または静脈から血栓を機械的に除去し、血流を回復させることで、永続的な臓器障害や死亡リスクを低減する低侵襲医療機器です。インターベンション技術の進歩と血管内治療への嗜好の高まりにより、血栓回収は多くの急性血管疾患において標準治療として位置付けられつつあります。
■ 市場規模・シェア概要
世界の血栓回収デバイス市場は数十億米ドル規模と評価されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7～10％で成長すると予測されています。北米は、脳卒中治療に対する高い認知度、先進的な医療インフラ、機械的血栓回収術の高い導入率を背景に、市場をリードしています。欧州は、好意的な臨床ガイドラインと脳卒中治療ネットワークの拡大により、重要な市場シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における心血管疾患の増加、インターベンション治療へのアクセス改善、医療インフラ投資の拡大を背景に、最も高い成長率を示しています。
神経血管向け血栓回収デバイスが最大の収益シェアを占めており、急性虚血性脳卒中に対する機械的血栓回収術の世界的な普及を反映しています。
■ 成長要因
脳卒中および心血管疾患の発症増加
高血圧、糖尿病、肥満、喫煙、高齢化といったリスク因子の増加により、虚血性脳卒中や血栓性イベントが増加し、血栓回収デバイスの需要を押し上げています。
機械的血栓回収を支持する臨床エビデンスの拡充
主要な臨床試験や治療ガイドラインの更新により、大血管閉塞型脳卒中に対する第一選択治療として機械的血栓回収が推奨され、対象患者数が大幅に拡大しています。
低侵襲治療へのシフト
血栓回収は、開腹手術に比べて回復が早く、合併症が少なく、入院期間が短いことから、医師や医療機関による採用が進んでいます。
デバイス設計における技術革新
改良型ステントリトリーバー、吸引カテーテル、操作性向上、血栓捕捉性能の改善などが、治療成功率を高め、適用範囲を拡大しています。
脳卒中・心臓専門治療センターの拡大
包括的脳卒中センターやインターベンション心臓治療施設の拡充により、手技件数が増加し、デバイス需要が高まっています。
認知向上と迅速な救急対応
脳卒中症状に対する一般市民の認知向上や、救急対応プロトコルの整備により、治療可能時間内に病院へ到達する患者数が増加しています。
