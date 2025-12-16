日本のプラスチックボトル市場は、年平均成長率（CAGR）2.1％で拡大し、2035年までに8億3,250万米ドルに達すると見込まれている。
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「日本のプラスチックボトル市場：樹脂別（ポリエチレン［PE］、ポリエチレンテレフタレート［PET］、ポリプロピレン［PP］、その他の樹脂）、エンドユーザー別（食品・飲料、医薬品、パーソナルケア・トイレタリー、産業、家庭用化学品、塗料・コーティング、その他のエンドユーザー産業）- 市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは日本のプラスチックボトル市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本のプラスチックボトル市場の概要
日本のプラスチックボトル市場は、主にPET、HDPE、PPから製造される軽量かつ耐久性の高いプラスチック容器の生産および使用を対象としており、飲料、食品、パーソナルケア、家庭用化学品、医薬品分野で広く利用されている。同市場は、日本の都市部におけるスピード感のあるライフスタイルを背景に、ボトル飲料、簡便食品、持ち運び需要向け製品の高い消費によって牽引されている。包装の安全性、品質、機能性を重視する姿勢も、需要をさらに下支えしている。加えて、日本における高度なリサイクルインフラ、再生PET（rPET）の利用拡大、ならびに持続可能で環境配慮型の包装ソリューションへの関心の高まりが、製品設計の変革とプラスチックボトル産業における技術革新を促進しているのである。
Surveyreportsの専門家による日本のプラスチックボトル市場調査の分析によれば、同市場の規模は2025年に6億7,860万米ドルを創出したことが確認されている。さらに、日本のプラスチックボトル市場は2035年末までに8億3,250万米ドルに達する収益を見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約2.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているのである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038230
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337151&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本のプラスチックボトル市場分析によれば、ライフスタイル需要の拡大による包装需要の増加、先進技術による生産力の向上、包装飲料および簡便製品の高い消費、ならびにリサイクルおよび持続可能な包装における技術進展を背景として、日本のプラスチックボトル市場の規模は拡大すると見込まれている。日本のプラスチックボトル市場における主要企業としては、竹本容器株式会社、児玉化学工業株式会社、ツカサPETCO株式会社、東洋製罐グループホールディングス株式会社、Far Eastern Ishizuka Green PET Corporation、細川洋行株式会社、出光興産株式会社などが挙げられる。
目次
● 日本のプラスチックボトル市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までを対象とした日本のプラスチックボトル市場における需要および機会の分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：樹脂別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のプラスチックボトル市場のセグメンテーション