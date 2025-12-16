屋上太陽光発電市場：市場規模、シェアレポート、成長動向および主要メーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、市場調査レポート「屋上太陽光発電市場の将来動向と機会分析 ― 2025年～2035年」の発刊を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス意思決定を行うための指針を提供します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界の屋上太陽光発電市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率15.6%を予測し、さらに2035年末までに5,947億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は1,245億米ドルでした。
屋上太陽光発電市場は、クリーンで分散型のエネルギーシステムへの移行を各国政府、企業、家庭が加速させる中で、世界的に力強い成長を遂げています。住宅、商業施設、産業施設の屋根に設置される屋上太陽光発電システムは、太陽光発電（PV）パネルを用いてオンサイトで電力を生成し、電力系統や化石燃料への依存を低減します。太陽電池モジュール価格の低下、支援的な政策、電力料金の上昇を背景に、屋上太陽光は世界の再生可能エネルギー分野における重要な柱として台頭しています。
各国がエネルギー安全保障、カーボンニュートラル、系統の強靭性を追求する中で、屋上太陽光発電は先進国および新興国の双方で広く導入が進んでいます。
■ 市場規模・シェア概要
世界の屋上太陽光発電市場は数千億米ドル規模と評価されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8～11％で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、オーストラリアにおける急速な都市化、高い電力需要、強力な政策支援を背景に、最大の市場シェアを占めています。欧州は、積極的な脱炭素目標と高い住宅導入率に支えられ、これに続いています。北米も、商業用および住宅用の導入が堅調な主要市場です。
住宅用屋上太陽光は導入容量ベースで最大のセグメントであり、商業・産業（C&I）向け屋上設置は、広い屋根面積と高い投資収益性により、重要かつ急成長するセグメントとなっています。
■ 成長要因
電力価格の上昇とエネルギーコスト削減
電力系統の料金上昇により、消費者や企業は長期的なエネルギーコスト削減や価格変動リスク回避のため、屋上太陽光システムの導入を進めています。
政府のインセンティブおよび支援政策
固定価格買取制度（FIT）、ネットメータリング、税額控除、補助金、低利融資プログラムなどが初期投資コストを大幅に低減し、世界的な普及を加速させています。
脱炭素化およびネットゼロ目標への世界的な取り組み
屋上太陽光は、消費地点でのクリーンな再生可能電力供給により、直接的に二酸化炭素排出削減目標に貢献します。
太陽光発電技術コストの低下
太陽電池モジュール、インバーター、周辺機器の継続的な価格低下により、導入の手頃さが向上し、投資回収期間が短縮されています。
分散型エネルギーと系統強靭性の向上
屋上太陽光は分散型発電を支援し、送電損失の低減や系統安定性の向上に寄与します。特に蓄電システムとの組み合わせで効果が高まります。
