日本の多要素認証市場は、年平均成長率（CAGR）24.4％で拡大し、2035年までに18億7,590万米ドルに達すると見込まれている。
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「日本の多要素認証市場：コンポーネント別（サービス、製品）、導入形態別（オンプレミス、クラウド）- 市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは日本の多要素認証市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本の多要素認証市場の概要
日本の多要素認証（MFA）とは、パスワード、生体認証、ワンタイムパスワード、スマートデバイスなど、複数の認証手段を組み合わせて利用者を認証し、デジタル資産を保護するセキュリティシステムの導入を指す。同市場は、日本におけるサイバーセキュリティ重視の姿勢、クラウド導入の拡大、ならびに銀行、政府、医療、企業分野におけるデジタル化の進展を背景として成長している。サイバー攻撃や情報漏えいの増加により、組織はアイデンティティおよびアクセス管理ソリューションの強化を迫られている。さらに、規制遵守要件の強化やリモートワーク環境の拡大が、日本全体におけるネットワーク、アプリケーション、機密情報への安全なアクセスを確保するためのMFA導入を加速させているのである。
Surveyreportsの専門家による日本の多要素認証市場調査の分析によれば、同市場の規模は2025年に5億5,360万米ドルを創出したことが確認されている。さらに、日本の多要素認証市場は2035年末までに18億7,590万米ドルに達する収益を見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約24.4％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の多要素認証市場分析によれば、安全かつ利便性の高いアクセスに対する需要の急速な拡大、認証システムの進化、サイバーセキュリティ脅威および情報漏えいインシデントの増加、ならびにデジタルトランスフォーメーションとクラウド導入の進展を背景として、日本の多要素認証市場の規模は拡大すると見込まれている。日本の多要素認証市場における主要企業としては、Entrust Corp.、富士通株式会社、International Business Machines Corp.、Kyndryl Inc.、Microsoft Corp.、NEC Corporation、Okta Inc.、Ping Identity Corp.、Quest Software Inc.、Salesforce Inc.、Thales Groupなどが挙げられる。
目次
● 日本の多要素認証市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
●2035年までを対象とした日本の多要素認証市場における需要および機会の分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：コンポーネント別、導入形態別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の多要素認証市場のセグメンテーション
●タイプ別：
● 用途別：
● 最終用途別：
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-multifactor-authentication-market/1038229
プレスリリース詳細へ