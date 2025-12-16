携帯用酸素キット市場の規模、シェアレポート、成長および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、市場調査レポート「ポータブル酸素キット市場の将来動向と機会分析 ― 2025年～2035年」の発刊を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者の皆様が的確なビジネス意思決定を行うための指針を提供します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
携帯酸素キットの世界市場規模は2035年末までに454.4億米ドルを 超える見込み 2024年の市場規模は236億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率7.6%で拡大する見込みです。
ポータブル酸素キット市場は、呼吸器疾患の有病率の上昇、高齢者人口の増加、在宅医療の拡大、ならびに旅行、緊急時、高地環境でのポータブル酸素利用の拡大を背景に、世界的に着実な成長を示しています。ポータブル酸素キットは、従来の病院環境外で補助酸素を供給するために設計されたコンパクトなシステムです。慢性呼吸器疾患の患者、救急対応要員、旅行者、アスリート、低酸素環境にさらされる人々に広く使用されています。
医療システムが患者中心型および在宅・地域医療モデルへと移行する中で、ポータブル酸素キットは不可欠な医療・ウェルネス機器となりつつあります。
■ 市場規模・シェア概要
世界のポータブル酸素キット市場は数十億米ドル規模と評価されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7～10％で成長すると予測されています。北米は、高い認知度、在宅医療の普及、慢性呼吸器疾患患者の多さを背景に、現在最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などにおける大気汚染の深刻化、医療支出の増加、高齢者人口の拡大、医療インフラの整備を背景に、最も高い成長率を示す地域となっています。
医療用グレードのポータブル酸素キットが市場収益の大部分を占めている一方で、レクリエーション用途および旅行用途の酸素キットは急成長セグメントとなっています。
■ 成長要因
呼吸器疾患の有病率の上昇
慢性閉塞性肺疾患（COPD）、喘息、肺線維症、睡眠時無呼吸症候群の増加が主要な成長要因です。患者は病院外での補助酸素療法を必要とするケースが増えています。
世界的な高齢化
高齢者は呼吸器および心血管系疾患にかかりやすく、ポータブル酸素キットは、特に先進国において、高齢者の移動性と自立性を支援します。
在宅医療および外来医療の成長
医療提供者は、コスト削減と患者の快適性向上を目的に、酸素療法を病院から在宅・外来環境へ移行しており、ポータブル製品の需要を押し上げています。
大気汚染および環境問題の深刻化
都市部における汚染レベルの上昇が呼吸困難を引き起こし、短期的・予防的なポータブル酸素キットの使用を増加させています。
旅行、航空、高地活動の拡大
ポータブル酸素キットは、高山病や低酸素症を防ぐために、旅行者、登山者、パイロット、高地を訪れる人々に広く利用されています。
緊急時および災害対策
救急隊、救急車、災害救援機関、軍事部隊は、緊急医療支援のためにポータブル酸素キットを活用しています。
