救急サービス 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
2025年12月11に「救急サービス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。救急サービスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
救急サービス市場の概要
救急サービス 市場に関する当社の調査レポートによると、救急サービス 市場規模は 2035 年に約 1,033億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 救急サービス 市場規模は約 475億米ドルとなっています。救急サービス に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、救急サービス市場シェアの成長は、パンデミックへの備えとグローバルヘルスセキュリティが救急サービス拡大を促進している結果です。パンデミックへの備えは、各国が救急医療サービス（EMS）を保健安全保障システムに組み込むことで、救急サービスに対する世界的な需要を高める手段となっています。世界保健機関（WHO）の報告によると、COVID-19パンデミック発生時、90%の国がEMSの不足に直面し、緊急車両の増強を余儀なくされました。COVID-19の経験は、生物学的危険物に対して完全に安全な救急車、十分な訓練を受けた人員、そして感染症患者のための迅速な搬送体制の重要性を示しました。
各国政府は財政支援を提供しており、これにより救急車隊の増強、消毒のための新技術の開発、AIによる感染症発生状況の監視、そしてパンデミック発生時の他国との連携体制の構築が進んでいます。今後、こうしたパンデミック、気候変動関連災害、生物学的脅威のリスクは増加すると予想されており、救急サービスは世界のレジリエンスおよび緊急対応システムにおいて最も重要な移動式資産となる可能性があります。
救急サービスに関する詳細な市場調査報告書
救急サービスに関する市場調査によると、医療ツーリズムの増加と国境を越えた患者移動の活発化が救急車需要を押し上げ、市場シェアが拡大すると予測されています。医療ツーリズムは、国境を越えた安全かつ円滑な患者搬送を可能にするため、救急サービスに対する世界的な需要増加の主要因となっています。2024年現在、インドは年間2百万人の医療ツーリストを受け入れており、救急サービスは病院のパッケージプランに組み込まれています。何百万人もの人々が専門的な治療やより安価な治療を求めて海外に渡航する中、救急車は空港送迎、病院間の搬送、さらには緊急避難にも利用されています。
民間事業者は、病院や保険会社と連携した、多言語対応の豪華なサービスを徐々に提供するようになっています。さらに、航空救急車、遠隔医療支援による搬送、デジタル医療記録の共有といった取り組みも、このエコシステムをより強固なものにしています。このように医療ツーリズムが急速に成長するにつれ、救急サービスは世界のヘルスケア物流において不可欠な要素となっています。
しかし、新興市場におけるインフラの未整備は、世界市場の成長を阻害する主要な要因の一つです。多くの発展途上地域では、道路網が不十分で、病院インフラが不足し、配車システムも脆弱であるため、救急サービスの有効性が制限される可能性があります。こうしたインフラの制約は、対応時間の長期化やアクセス性の低下につながり、市場が本来の成長可能性を十分に発揮することを妨げ、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
救急サービスに関する詳細な市場調査報告書
