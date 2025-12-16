トランスミッション・フルード市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.72％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、トランスミッション・フルードに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「トランスミッション・フルードレポート」では車両の電動化、先進的な合成化学技術、持続可能性への要請が、駆動系潤滑油バリューチェーン全体において製品要件と商業モデルをどのように再構築しているか、潤滑油における販売チャネルの差異と流体の配合タイプが、技術要件、検証ニーズ、市場投入優先順位をどのように左右するか、などを詳細に検証します。
世界のトランスミッション・フルード市場規模は、2024年に97億4,000万米ドルと評価され、2025年の103億米ドルから2032年には152億1,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860211-transmission-fluids-market-by-sales-channel-fluid.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・ハイブリッド車向け省エネ低粘度トランスミッション・フルードの採用拡大
・欧州における生分解性・環境に優しいトランスミッション潤滑油の需要増加
・商用車向け延長交換間隔の合成トランスミッション・フルードの開発
・世界の厳しい排出ガス規制に対応するためのトランスミッション・フルード配合技術の進歩
・トランスミッションオイルの状態分析におけるスマートセンサーおよびIoT対応モニタリングシステムの利用拡大
・アフターマーケットでのアップグレード需要の急増が、老朽化した車両群における高性能トランスミッション・フルードの需要を牽引
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 トランスミッション・フルード市場：販売チャネル別
・アフターマーケット、OEM
第9章 トランスミッション・フルード市場流体タイプ別
・鉱物油、半合成、合成油、エステル、ポリアルファオレフィン
第10章 トランスミッション・フルード市場：地域別
第11章 トランスミッション・フルード市場：グループ別
第12章 トランスミッション・フルード市場：国別
第13章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・トランスミッション・フルード市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に97億4,000万米ドル、2025年には103億米ドル、2032年までには152億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.72%です。
・トランスミッション・フルードの機能は何ですか？
機械的な耐久性、熱管理、摩擦性能を確保し、自動変速機では油圧媒体として機能し、潤滑を提供し、熱を放散します。
・電動化の動向はトランスミッション・フルードにどのような影響を与えていますか？
電動化は機能要件を再定義し、バッテリー式電気自動車向けの新たな潤滑油のニーズを生み出しています。
・米国の関税がトランスミッション・フルード市場に与えた影響は何ですか？
関税の引き上げは現地調達コストを押し上げ、短期的な価格調整や在庫管理の強化を促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
