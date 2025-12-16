2025年4DDiG クリスマス＆新年キャンペーン開催！年間最大70％OFF、iPad Proなど豪華賞品が当たる！
データ復元・管理ソリューションを提供する 4DDiG は、2025年のクリスマスおよび新年を記念し、「4DDiG クリスマス＆新年キャンペーン」 を開催いたします。本キャンペーンでは、対象製品が年間最大70％OFFとなるほか、抽選で iPad Pro などの豪華賞品 が当たる特別企画をご用意しております。
4DDiG クリスマス＆新年キャンペーン特設ページ:https://x.gd/yDd9y
キャンペーン概要
■ キャンペーン期間： 2025年12月16日（火）～2026年1月28日（水）まで
■ 対象製品：4DDiGシリーズ（Windows／Mac対応）全製品
■ 割引内容：最大70％OFF
■ 割引コード：4D-CN-30（対象購入時に入力）
■ ストアページ： https://x.gd/sW80R
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337135&id=bodyimage1】
キャンペーン内容
■抽選＆賞品ゲット
キャンペーン参加で、iPad ProやAmazonギフトカードなどの豪華賞品が当たる抽選に参加可能！
■人気製品の特別割引
4DDiGの人気製品をホリデー期間限定の特別価格でお得に購入いただけます。
■無料トライアル付きホリデー限定セット
対象製品をご購入いただくと、別製品の無料トライアルが付いてくるお得な限定セットをご用意！
キャンペーン特設ページ:https://x.gd/yDd9y
4DDiG人気製品
1．4DDiG Data Recovery：https://x.gd/jFOeK
HDD/外付けHDD、USBメモリなど、あらゆるドライブから高い成功率でデータを復元。BitLocker暗号化ドライブにも対応。
2．4DDiG File Repair：https://x.gd/hE2O3
AIによる画像拡張や写真・動画の 4K高画質化、あらゆるファイル形式の修復を叶えるオールインワンAIソリューション。
3．4DDiG Duplicate File Deleter：https://x.gd/bKEbn
内蔵ディスクスペースアナライザーで、重複ファイルや大容量ファイルをワンクリックで検出・削除。ディスク容量を一発で回復します。
4．4DDiG Disk Copy：https://x.gd/6xnjI
ディスクストレージのアップグレード、データ移行、バックアップのために、ディスク全体またはパーティションをクローンできる効果的なツール。
5．4DDiG Partition Manager：https://x.gd/hgZty
OSの乗り換え、パーティションの整理、ディスク全体やパーティションの丸ごとクローンをこれ一本で実現する強力なツール。
6．4DDiG DLL Fixer：https://x.gd/ZG0cR
7,000種類以上のDLLエラーをワンクリックで修復し、システムとゲームのスムーズな動作を回復させます。
【新品】4DDiG Windows Backup：https://x.gd/PAfMQ
単一のダッシュボードから、システム全体またはパーティションを、内蔵・外付けデバイスに簡単にバックアップ・復元できます。
【新品】Tenorshare Cleamio：https://x.gd/HTOVu
360°ディープスキャンで、システムキャッシュ、アプリの残骸、隠れたジャンクファイルを安全かつ迅速にクリーンアップ。
【利用規約】
1.本イベントの開催期間は、2025年12月16日から2026年1月28日までです。
2.割引は本期間中のみ有効で、他の割引やプロモーションとの併用はできません。また、遡って適用することもできません。
3.割引はすべて適用済みであり、ページに表示されています。
4.本イベントに関する最終的な解釈および決定権は、4DDiGに帰属します。
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
公式HP：https://4ddig.tenorshare.com/jp/
公式X：https://x.com/4DDiG_Japan
公式YouTube：https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
