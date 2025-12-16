DJ機器市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.59％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、DJ機器に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「DJ機器市場レポート」では現代のDJ機器の情勢を概説する簡潔な戦略的導入部であり、範囲、対象読者、製品採用を形作る決定的な要因を定義するほか、市場投入の優先順位と機能ロードマップを決定する上で、製品バリエーション、ユーザータイプ、流通チャネルがどのように交差するかを示す主要な市場セグメンテーションの知見などを提供します。
世界のDJ機器市場規模は、2024年に8億6,589万米ドルと評価され、2025年の9億3,180万米ドルから2032年には15億5,499万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860158-dj-gear-market-by-product-type-end-user.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・DJソフトウェアプラットフォームにおけるAI支援型ビートマッチングと自動セットプログラミングの台頭
・モバイルパフォーマンス向けに、内蔵スピーカーを備えたポータブルなバッテリー駆動DJコントローラへの需要が高まっている
・カスタマイズ可能なライブセットアップを実現するモジュール型式とユーロラック互換DJハードウェアの人気急増
・DJプラットフォームへのストリーミングサービス統合の進展により、ライブセットでのリアルタイム楽曲アクセスが可能に
・アナログとデジタルのハイブリッドDJミキサーの拡充により、物理的な操作性とデジタル接続オプションを両立
・DJソフトウェアにおけるドルビーアトモスなどの没入型オーディオ形態の採用による立体音響体験の実現
・オンラインDJスクールやバーチャルマスタークラスの増加により、アマチュアDJのプロフェッショナル化が進んでいる
・スマートフォンやタブレット向けのDJアプリの開発が進み、プロ仕様の機能を備えた移動中のミキシングが可能になりました
・DJ機器製造における環境配慮材料と省エネルギー設計による持続可能性への取り組み
・DJセットアップにおける同時録音とライブサウンドルーティング用マルチチャネルUSBインターフェースの普及
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 DJ機器市場：製品タイプ別
・DJコントローラ、4チャネルコントローラ、2チャネルコントローラ、パフォーマンスパッド付き、パフォーマンスパッドなし、ヘッドホン、インイヤーヘッドホン、オーバーイヤーヘッドホン など
第9章 DJ機器市場：エンドユーザー別
・自宅DJ、モバイルDJ、、プロフェッショナル、クラブ、コンサート
第10章 DJ機器市場：流通チャネル別
・オフライン小売店、総合民生用電子機器量販店、専門音楽店、オンライン小売店、メーカー公式サイト、サードパーティの電子商取引プラットフォーム
第11章 DJ機器市場：地域別
第12章 DJ機器市場：グループ別
第13章 DJ機器市場：国別
第14章 競合情勢
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
「DJ機器市場レポート」では現代のDJ機器の情勢を概説する簡潔な戦略的導入部であり、範囲、対象読者、製品採用を形作る決定的な要因を定義するほか、市場投入の優先順位と機能ロードマップを決定する上で、製品バリエーション、ユーザータイプ、流通チャネルがどのように交差するかを示す主要な市場セグメンテーションの知見などを提供します。
世界のDJ機器市場規模は、2024年に8億6,589万米ドルと評価され、2025年の9億3,180万米ドルから2032年には15億5,499万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860158-dj-gear-market-by-product-type-end-user.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・DJソフトウェアプラットフォームにおけるAI支援型ビートマッチングと自動セットプログラミングの台頭
・モバイルパフォーマンス向けに、内蔵スピーカーを備えたポータブルなバッテリー駆動DJコントローラへの需要が高まっている
・カスタマイズ可能なライブセットアップを実現するモジュール型式とユーロラック互換DJハードウェアの人気急増
・DJプラットフォームへのストリーミングサービス統合の進展により、ライブセットでのリアルタイム楽曲アクセスが可能に
・アナログとデジタルのハイブリッドDJミキサーの拡充により、物理的な操作性とデジタル接続オプションを両立
・DJソフトウェアにおけるドルビーアトモスなどの没入型オーディオ形態の採用による立体音響体験の実現
・オンラインDJスクールやバーチャルマスタークラスの増加により、アマチュアDJのプロフェッショナル化が進んでいる
・スマートフォンやタブレット向けのDJアプリの開発が進み、プロ仕様の機能を備えた移動中のミキシングが可能になりました
・DJ機器製造における環境配慮材料と省エネルギー設計による持続可能性への取り組み
・DJセットアップにおける同時録音とライブサウンドルーティング用マルチチャネルUSBインターフェースの普及
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 DJ機器市場：製品タイプ別
・DJコントローラ、4チャネルコントローラ、2チャネルコントローラ、パフォーマンスパッド付き、パフォーマンスパッドなし、ヘッドホン、インイヤーヘッドホン、オーバーイヤーヘッドホン など
第9章 DJ機器市場：エンドユーザー別
・自宅DJ、モバイルDJ、、プロフェッショナル、クラブ、コンサート
第10章 DJ機器市場：流通チャネル別
・オフライン小売店、総合民生用電子機器量販店、専門音楽店、オンライン小売店、メーカー公式サイト、サードパーティの電子商取引プラットフォーム
第11章 DJ機器市場：地域別
第12章 DJ機器市場：グループ別
第13章 DJ機器市場：国別
第14章 競合情勢
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ