≪新発売≫プレミアムドッグフード専門店・通販「POCHI（ポチの幸せ）」 『POCHI 鱈と鶏むね肉のランチ』 －低カロリーながらも高い嗜好性を実現するウェットフード－
マーケティングパートナー株式会社（社長：権田真司、本社：東京都新宿区）が運営するプレミアムドッグフード通販「POCHI（ポチの幸せ）」のオリジナルブランド「POCHI」は、犬用ウェットフード（総合栄養食）の新商品「POCHI 鱈と鶏むね肉のランチ」を12月16日より発売します。
ウェットフードタイプの総合栄養食シリーズから、鱈をメインに使用した商品が新登場。同シリーズの他商品同様、野菜類やビタミン・ミネラル類の天然原材料はそのままに、低脂肪なスケソウタラと鶏むね肉を組み合わせ、低カロリーながらも高い嗜好性を実現しました。低脂肪なのに筋肉の維持をサポートし、とくに筋力が衰えがちなシニア犬におすすめです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337125&id=bodyimage1】
■商品の特長
（1）低脂肪・速筋タンパクが豊富に含まれる「スケソウタラ」使用
「速筋タンパク」という、速筋繊維をサポートするタンパク質が特に豊富に含まれているという点で現在注目されている「スケソウタラ」を第1原材料として使用。瞬発的な力を発揮する筋肉である速筋は加齢に伴い減少するとされており、低脂肪でかつ速筋タンパクが豊富なスケソウタラは、筋肉成分の健康維持に最適です。
（2）総合栄養食のウェットフード
AAFCO（米国飼料検査官協会）推奨の成犬以上を対象とした栄養基準に適合。毎日の主食として、ドライフードのトッピングとして、栄養バランスを気にせず使用できます。
（3）食べやすさ・食べさせやすさを追求し、美味しさも両立
使用している魚、肉、野菜は、素材を活かしつつ、できるだけ細かく柔らかくして食べやすく製造。また、美味しさを最大限に保つように独自に研究されたレトルト加工処理で、ドライフードでは味わえない、風味豊かで手作り食のようなおいしさに仕上げています。
（4）本商品がおすすめな犬
魚系のウェットフードが好きな犬や、筋肉成分の健康維持をしたいとき、ドライフードをあまり食べない・硬いものが苦手もしくは食べられない犬（介護食としても利用できます）、食欲不振時、低脂肪の総合栄養食を与えたい時などにおすすめです。
また、常温で長期保存が可能なレトルトフードなので、災害時の保存食や手作り食の代替え食、緊急時の食事としても利用できます。
■ウェブサイト
POCHI 総合栄養食ウェット 鱈と鶏むね肉のランチ 詳細
https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2025/12/shop-pochi20251216.html
■商品の概要
商品名 POCHI 総合栄養食ウェット 鱈と鶏むね肉のランチ
ライフステージ 成犬用ウェットフード（アダルトメンテナンス総合栄養食）
原材料名 スケソウタラ、チキン（むね肉）、チキンレバー、白米、タピオカデンプン、鶏脂肪、ニンジン、カボチャ、トマト、こんにゃく粉、卵殻カルシウム、レシチン、ビール酵母、魚油（マグロ・イワシ・カツオ）、昆布、ミネラル類（K、Mg、Na、Fe、Zn、Cu、Mn、Se）、ビタミン類（B1、B2、D3、E）
保証分析値 タンパク質 7.0%以上 脂質 4.0%以上 粗線維 0.1% 灰分 1.3%以下 水分 76.8%以下
【その他の分析値】ナトリウム 0.10%、カリウム 0.21%、カルシウム 0.19%、マグネシウム 0.02%、リン 0.14％
内容量 80g
原産国 日本
カロリー 代謝カロリー96kcal/100g
価格（税込み） 80g：399円
以 上
■ご参考
＜マーケティングパートナー株式会社概要＞
